Por Luis Conty

El cantautor Paul McCartney liberó “Now and Then”, el último sencillo de la banda británica “The Beatles”, con la inesperada participación de John Lennon, tras más de cuatro décadas de la muerte del compositor.

Se trata de una canción grabada por el propio John Lennon, de forma casera, acompañado de un piano en algún momento de 1977 (tres años antes del asesinato del guitarrista británico) y fue entregada a Paul McCartney en 1995 por Yoko Ono.

Se había planeado el lanzamiento del sencillo para el álbum “The Beatles Anthology”, sin embargo, el piano usado en la canción no permitía escuchar claramente a Lennon, por lo que “Now and Then” fue archivada.

Así fue hasta hace un año donde Paul McCartney, Ringo Starr y Peter Jackson (director de “El Señor de los Anillos”) mediante el uso de una inteligencia artificial (IA) desarrollada por el director con lo cual lograron separar el audio de la cinta y eliminar el piano que no permitía escuchar completamente la voz de John Lennon en palabras de Paul “La voz de Lennon en Now and Then es clara como el cristal».

Para los fans de la banda, este lanzamiento, con la participación de los 4 miembros originales, se ha convertido en un momento histórico para la música y la cultura pop.

Además, de que la canción al poseer tintes nostálgicos y melancólicos aporta mayor emoción al presenciar el regreso de uno de los cantautores más trascendentes de la cultura pop.

Este 3 de noviembre del 2023 se publicará el video musical del sencillo dirigido por Peter Jackson, como parte de la promoción del sencillo.