El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que, ante los hechos de violencia reportados los últimos días en Puebla, los ayuntamientos no deben distraerse, por lo que deben replantear la estrategia de seguridad de manera constante, pues la delincuencia migra.

En entrevista, tras entregar la rehabilitación del parque Del Arte, el mandatario poblano sostuvo que los primeros respondientes son los ayuntamientos para garantizar las condiciones necesarias para atender esta problemática, por lo que el gobierno debe reforzar las acciones.

Incluso, dijo que “espera que pronto” la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informe dónde estaban durante el tiempo que tardaron en llegar al mercado Morelos donde se dio una balacera el martes pasado que dejó cuatro muertos y dos heridos.

“Que no se distraigan, yo no entiendo y espero que pronto nos digan en donde andaban el tiempo que tardó en llegar la policía para atender este suceso, es un tema importante que no debe descuidarse, es un problema los mercados, lo asumimos en el que le vamos a entrar con todo a ello”, expresó.

El titular del Poder Ejecutivo manifestó que la seguridad pública es un tema que se contiene todos los días, pero que se tiene que estar trabajando y perfeccionando todo el tiempo, por lo que llamó a los 217 municipios a que no se distraigan y que atiendan este tema una prioridad.

En ese tenor, al ser cuestionado sobre si deberían modificarse las acciones que se están haciendo para atender esta situación, señaló que sí, pues la seguridad es un área de oportunidad en la que todo el tiempo se debe estar trabajando y replanteando de manera constante en las estrategias que se usen porque la delincuencia migra.

“Es un tema muy de frente y que quiero dejar en claro que la seguridad no es una situación que tenga que ver con alguna acción de agenda política, sino que es una responsabilidad y tenemos que atenderla de forma interinstitucional cono autoridades, pero sin tintes partidistas.