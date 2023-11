Al señalar que está en un empate técnico con Omar García Harfuch, Clara Brugada apuntó que aceptará el resultado de la encuesta que definirá al virtual candidato a la jefatura de gobierno, así como que no habrá rompimiento al interior de Morena en la Ciudad de México.

Al ofrecer una rueda de prensa, la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación presentó los resultados de la encuesta realizada por la firma NuupConsulta, los cuales la ubican con un 34 por ciento en las preferencias electorales, mientras que García Harfuch obtuvo un 32 por ciento.

La alcaldesa con licencia de Iztapalapa apuntó que los resultados que muestran números favorables a su perfil dan cuenta que se “rompió el mito” que había dados cargados en la contienda.

Asimismo, dijo que no presionará al partido para hacer valido la aplicación del criterio de género, así como que tampoco cuenta con un plan B en caso de no ser electa como la virtual candidata al gobierno de la Ciudad de México.

“Desde ahora lo digo, no se refleja ninguna división en Morena por la decisión que se tome, estamos muy maduros que necesitamos la unidad para salir adelante (…) sería una de las mujeres más competitivas a nivel nacional (…) ¿si voy a aceptar algún otro cargo?, pues no, no tengo plan B, creo que a nivel de encuesta está claro este empate técnico (…) aquí vamos a salir unidos”, declaró.

Sobre el desplegado en el que morenistas respaldaron a García Harfuch, Brugada expuso al menos 10 compañeros le informaron que su nombre fue incluido sin haber sido consultados, por lo que hace un llamado al respeto y la unidad.

Sin consentimiento de morenistas, publican desplegado a favor de García Harfuch

Bajo el título “Con Harfuch garantizamos carro completo en CDMX” esta mañana fue publicado un desplegado con las firmas de 135 integrantes del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México.

Sin embargo, consejeros como Lidia Pérez Barcenas y Néstor Núñez advirtieron desde sus cuentas de X (antes Twitter), que no dieron su consentimiento para que sus nombres aparecieran en el documento de respaldo al exsecretario de Seguridad Ciudadana.

Tras ventilarse esta situación, Víctor Romo publicó en esa misma red social un mensaje en el que señala que “por error” fueron incluidos nombres de consejeros de la Ciudad de México, por se ofrecían disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Además de este incidente, el lunes pasado, el líder de la bancada del Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez amenazó que su partido rompería la alianza con Morena y el PT, en caso de que la candidatura no fuera para el exsecretario de Seguridad Ciudadana.