Armenta asegura continuar legado de AMLO en 2024

El senador Alejandro Armenta Mier aseguró que continuará con legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ello es crucial la unidad en torno al proyecto de Claudia Sheinbaum.

Refrendó que el Estado de Puebla tiene su guía en el Presidente de la República por su carácter nacionalista lo que ha permitido ir «sembrando la esperanza, que es la fuerza más importante que tiene el país en sus habitantes, quiénes honran los principios de Morena basados en no mentir, no robar, no defraudar», refrendó el legislador poblano.

En este contexto, consideró que se hace necesaria una agenda política-social del movimiento de la transformación en Puebla, con miras hacia el 2024 y los compromisos que se tienen que enfrentar en la que se requiere materializar la organización y la unidad de todas las corrientes.

Expresó que es necesario hacer frente a la fuerza opositora de una manera efectiva, lo cuál se va analizar en la Convención Estatal Obradorista y del Movimiento de Transformación en Puebla convocada para este sábado 4 de noviembre en la ciudad de Puebla.