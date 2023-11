Ajustes a Egresos 2024 para apoyo a Guerrero: Mier y Almaguer

La cámara de diputados inició la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 que estima un gasto de más de 9 billones de pesos; plantean ajuste para sumar apoyo a Guerrero.



El PPEF plantea el gasto programable según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos que conforman al gobierno. En ese sentido, el proyecto para el 2024 plantea destinar para desarrollo social 4,384,582.4 millones; para Desarrollo Económico plantea 1,549,410.4 millones; respecto al Gobierno se destinarían 377,801.4 millones.

El proyecto también contempla un gasto de inversión por 1,108,411.0 millones distribuidos en inversión física presupuestaria con el 80.2 por ciento; subsidios para el sector social y para las entidades federativas y municipios con el 1.2 por ciento; así como el 18.6 por ciento para inversión financiera.

Las discusiones actuales sobre el presupuesto del fondo de apoyo para la atención de la zona afectada por el huracán Otis en el estado de Guerrero, se derivan en los ajustes en el presupuesto de lo que resta del año para recabar los 61 mil millones de pesos que requiere el fondo.

Al respecto, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer resaltó que el fondo no se va a atender hasta 2024, ya se está atendiendo en 2023 con ajustes a secretarías del propio gobierno federal, como la de Energía; el propio Poder Legislativo, con cerca de mil 500 millones y para otros órganos autónomos como el caso del Poder Judicial con otros 6 mil millones.

Explicó que los recursos se distribuirían, entre otros, a la ampliación de 10 mil jóvenes para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que implicaría un gasto por 796 millones de pesos; también la exención por el servicio de luz, de octubre a enero, por mil 352 millones de pesos; el apoyo para canasta básica semanal dirigido a 250 mil familias, durante tres meses, por un total de 3 mil 250 millones de pesos.

De igual forma contemplan los créditos a la palabra de Financiar del Bienestar, que consideran 500 millones; la exención de impuestos, del IVA e ISR por parte del SAT, que de octubre de 2023 a febrero del 2024 serán cerca de 9 mil 100 millones de pesos, entre otras medidas.

Por su parte, el diputado Ignacio Mier Velazco informó que la bancada de Morena presentará una reserva al dictamen del PPEF 2024, para que todos los remanentes que recaude la Tesorería de la Federación (Tesofe), se destinen a un fondo para la reconstrucción de Acapulco y las zonas afectadas de Guerrero.

Mier destacó que el presupuesto es un elemento redistributivo de la riqueza y que al ser un instrumento que redistribuye la renta en el país, atiende la política de bienestar, que es lo que ha defendido la Cuarta Transformación. Por lo que reiteró que no existirán recortes a ninguna dependencia, pues garantizarán como mínimo el incremento del cuatro por ciento que se está proyectando de inflación.

Ajuste al INE no afectará su funcionamiento

Por su parte, el diputado Almaguer reiteró que el ajuste por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) pasaría de 37 mil a 32 mil millones, no pone en riesgo ni afecta las elecciones del próximo año. Explicó que esta modificación está relacionada con el presupuesto precautorio del INE que, jurídicamente, en este momento no necesita porque no se llevará a cabo alguna consulta popular.

“El presupuesto del INE pasa de 20 mil 200 millones a 32 mil 700, o sea son casi 13 mil millones de pesos más para organizar las elecciones del próximo año», puntualizó.

En ese sentido, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, informó que en caso de que prospere un recorte presupuestal se harían adecuaciones a proyectos pero no a la operación de las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, consideró que no prevé más que el ajuste sobre el presupuesto para la consulta popular que no ha sido planteada para realizarse el siguiente año.