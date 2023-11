Antes de que concluya la actual Legislatura se buscará aprobar en el Senado la Ley General de Aguas que contempla que el vital líquido deje de ser un negocio, se establezca una compensación ecológica para las cuencas donde sea extraída y se regule el uso de las industrias.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7 Radio, el senador morenista, Gilberto Herrera Ruiz, quien consideró que tuvo que haberse generado una ley secundaria para poner orden en materia constitucional, luego de que se estableció en al artículo 4 al agua como un derecho humano.

Afirmó que es una demanda de los ciudadanos, pues persisten las quejas de que les cobran “un dineral” por el metro cúbico o que se mantienen los cortes por no pagar, lo cual no puede ser permitido, pues debe haber otras alternativas de cobro como reducir el suministro, pero no quitársela.

-Publicidad-

Sostuvo que la problemática viene desde el 2000, cuando se convirtió más en una cuestión de lucro para privados y con muchos intereses de por medio, como los de las refresqueras y cerveceras porque tiene concesiones donde pagan “una cosa de nada” por el metro cúbico de agua.

Puso de ejemplo que, si la empresa paga un peso por el metro cúbico, pero vende una botella de agua de un litro en 10 pesos o más, le genera una rentabilidad muy importante, que es el objetivo de todo negocio, pero que no se puede permitir en el caso del vital líquido.

- Publicidad -

“Tenía que haberse generado esta ley secundaria para establecer qué significa eso y eso lo han atrasado para seguir haciendo del agua un negocio de muchos privados en el país, se tenía que haber hecho en el 2012, nosotros empezamos en el 2018 con este tema que es interés de la población”, expresó.

Por ello, el senador morenista comentó que con la Ley General de Aguas que se está trabajando se prohibirá que esté en manos de privados y se ponen diversos candados a favor de los ciudadanos, independientemente de si una empresa está brindando el servicio.

Esto, pues puso de ejemplo que en Querétaro quien construyen su vivienda o pide la toma por primera vez, los gastos de conexión son de 12 a 20 mil pesos por un medidor que cuesta 800 pesos, por lo que estos abusos deben acabarse, ya que el usuario solo debe pagar por servicio, no por lo demás.

-Publicidad-

Evitará cobros excesivos

Herrera Ruiz manifestó que con esto se busca prohibir el corte de agua porque es un derecho humano, que, si bien se puede reducir el suministro por no pagar, no se puede suspender, sino que tiene que haber otros métodos para cobrar.

Además de evitar que haya costos excesivos, pues no se puede cobrar en 50 pesos el metro cúbico, ni que en zonas de alta y muy alta marginación se tenga que pagar más del 10 por ciento el valor de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) al mes, pues la obligación del estado de proveer el agua y no que sea visto como un negocio.

Agregó que también se tiene que tomar en cuenta la cuestión ecológica de que los mantos freáticos se recarguen y que la industria si bien pueda entrar, ésta no tenga altos consumos de agua de las cuencas o, en su caso, que haya formas de conservación y sean amigables.

“Nos queda ver qué industria puede haber, hay algunas que son amigables, entonces lo que igual se debe ver es que no afecte tanto y eso es una obligación de los municipios, así como ver qué compensación ecológica hay para las poblaciones de donde se extraiga. La idea es que antes de que acabe la actual legislatura se tendrá que aprobar esta ley”, remarcó.