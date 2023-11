La muerte acechaba las oficinas de Ángulo 7/ buscando alguno que otro chisme/ pues la polaca y las muertes/ ya la tenían hasta el queque/

Al entrar sólo encontró una computadora encendida/ y en la pantalla unos versos relucían/ Al leerlo se conmocionó y sonriente afirmó/ he venido de tan lejos/ y estás rimas, me dejan sin aliento/no son los columnistas ni el reportero/ son los lectores quienes me dejan toda contenta.



Versos y noticias en Ángulo 7

Por: Javier Enriquez Lanto

Fecha de recepción: 26/10/2023

La muerte llegó

A Ángulo 7 Noticias,

dijo: «quiero ver la credibilidad

de las novedades en el portal».

-Publicidad-

Ya vi a varios colaboradores

de este portal de noticias; si alguien se quiere salvar,

que me dé las primicias.

La muerte se carcajeaba

de la cara de un editor,

debe ser del susto,

ese va para el panteón.

Desde Puebla reparaba

la muerte en una burra,

dijo: «Ángulo 7 Noticias

es como la espuma».

- Publicidad -

Va en forma ascendente,

como uno de los mejores,

no es precisamente un canal,

no sabemos de temores.

La calaca y testaruda

al director amenazó,

así como me ves de flaca,

puedes estirar la pata.

Antes de los tamales,

puedes ir a dar al infierno,

a lo mejor no sufrirás mucho,

porque ya viene el invierno.

-Publicidad-

La muerte regañaba

a la gente del portal,

a los políticos ni los defiendan,

como quiera me los voy a cargar.

Dijo la pelona muy ladina,

que Ángulo 7 Noticias,

todo el mundo lo mira.

Es un buen portal

con las mejores noticias,

todavía no es canal,

no traemos prisa.

Desde Puebla,

dijo la muerte,

dejaré a varios trabajando,

si me los llevo a todos,

capaz que andan quebrando.

Por eso ya me despido

de Ángulo 7 Noticias,

y solo una cosa les pido

para no tenerles tirria:

Que el próximo año

preparen

una buena fiesta,

que sea alegre y divertida,

y no que parezca siesta.

La muerte felicitó

a Ángulo 7 Noticias

por ser el mejor portal,

aunque no les cause risa.

Calaveritas literarias: Tradición, sabores y creatividad

Por: Luis Oscar González

Fecha de recepción: 26/10/23

Quiero poder ganar como todos al comentar,

es solo un comentario más de esta lista de creatividad.

El Día de Muertos es sin igual, pues todo mexicano come sin parar,

ya sea pan de muerto o tamal, pero eso sí, todo lo acompañamos con un buen mezcal.

Por cierto, ¿se han puesto a pensar que las noticias de Ángulo 7 son para llorar?

Lo digo porque siempre, al terminar la programación habitual, debe continuar.

Soy Luis Oscar González, tengo 34 años de edad.

Me dedico a la albañilería del hogar, siempre en busca de un pan para mi mesa merendar.

Mi inspiración es esa costumbre que tenemos de relacionar la comida con cualquier festividad.

El Día de Muertos no puede ser la excepción, y como busco poder ganar un premio para compartir en mi hogar.