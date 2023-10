El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una propuesta para que los integrantes del Poder Judicial de la Federación acepten que los 15 mil millones de pesos -contemplados en 13 fideicomisos eliminados- sean destinados para la población damnificada de Acapulco.

Durante la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal señaló que esta medida también contemplaría que los miembros de este Poder sean parte del comité que vigilará la aplicación de los recursos para las labores de reconstrucción en Guerrero.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones (de pesos) en ayudar a los damnificados de Acapulco, que sean parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que llegue a la gente de Acapulco, lo estoy dando a conocer. Tendríamos que espera a que se publique la Ley de Ingresos, el Presupuesto (de Egresos de la Federación) y luego ver si no va a haber controversia (constitucional), pero podrían decir estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el próximo año”, apuntó.

López Obrador señaló que en caso de no llegar a un acuerdo, podría plantearse otra medida a los integrante del Poder Judicial, que implicaría el cumplimiento del artículo 127 de la Constitución, el cual plantea de ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República.

“Nada más eso, los de arriba, ¿cuánto puede implicar? Como 2 mil o 3 mil millones, si ya se va a tener el fondo de Acapulco, que se use para becas, para estudiantes de familias pobres del país”, declaró.

Asimismo, dijo que los integrantes del Poder Judicial tienen la “obligación” de cuidar el prestigio esta institución, pues no puede deteriorarse la imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).