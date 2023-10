Lionel Messi conquista su octavo Balón de Oro

El argentino, Lionel Messi, alzó por octava ocasión en su carrera el Balón de Oro, premio que lo reconoce como el mejor futbolista del año. El sudamericano, se impuso en las votaciones a otras figuras del deporte como Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Este lunes 30 de octubre, se llevó a cabo desde el Teatro del Châtelet de París, Francia, la gala número 67 de los premios del Balón de Oro, organizados por la revista especializada, “France Football”. Para esta ocasión, el evento tuvo como anfitriones a la presentadora Sandy Heribert y al ex futbolista Didier Drogba.

Entre los galardones que se estarían entregando en esta edición, se encontraba por supuesto el Balón de Oro, femenil y varonil, a los mejores exponentes del fútbol en el último año. Además, estaban distinciones como el Trofeo Kopa, al mejor futbolista juvenil menor de 21 años; el Trofeo Yashin, para el mejor portero; Trofeo Gerd Müller, al máximo goleador; el Trofeo Sócrates, que reconoce la labor social y humanitaria; y premios a los mejores equipos del año.

Balón de Oro Femenil.- Este, fue ganado por la española Aitana Bonmati, que no solo fue campeona del mundo en Australia-Nueva Zelanda 2023, sino que, además, lo hizo siendo reconocida como la mejor jugadora del mundial. A nivel de clubes, también alzó la Champions League Femenina, un título de liga y la Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona.

Balón de Oro Varonil.- En la rama varonil, el argentino Lionel Messi extendió su legado como máximo ganador de este título, sumando su octavo trofeo a su cuenta personal. A lo largo de la temporada, Messi, fue parte del equipo “Albiceleste” campeón del mundo en Qatar 2022, torneo en el que también fue galardonado como el mejor futbolista; así mismo, recientemente levantó su primer título con el Inter de Miami en la Leagues Cup.

Trofeo Kopa.- En cuanto al premio al mejor futbolista juvenil, este fue conquistado por la hoy figura del Real Madrid y mundialista con Inglaterra, Jude Bellingham. El británico de 20 años, durante la temporada pasada, 2022-23, registró con el Borussia Dortmund 14 goles y 11 asistencias. En la presente campaña, con “Los Merengues” lleva 13 anotaciones en 13 duelos.

Trofeo Yashin.- La sorpresa llegó en el mejor portero, donde el guardameta argentino del Aston Villa, Emilio “Dibu” Martínez, que se impuso a arqueros como Thibaut Courtois, Ederson Moraes, Marc-André Ter Stegen y Yassine Bounou. El sudamericano registró durante la temporada 2022-23 un total de 39 goles en contra y 13 metas intactas en 37 juegos. Así mismo, en el mundial, fue pieza clave en el título de su selección, atajando en cada uno los 7 partidos del equipo, en los que permitió 8 tantos, a cambio de 3 vallas invictas.

Trofeo Gerd Müller.- Luego de que no pudiera llevarse el Balón de Oro, el noruego del Manchester City, Erling Haaland, se consagró al menos con la distinción del mejor “Rompe Redes”. En la última campaña sostuvo un promedio de casi un gol por juego, con 52 tantos en 53 cotejos.

Trofeo Sócrates.- France Football reconoció al brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, y su organización no gubernamental, Instituto Vini, por la labor que han hecho en Rio de Janeiro. Y es que en ella, el futbolista ha buscado apoyar a la educación, con la formación de profesores y educadores, y fomentando la creación de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje.

Mejor Equipo del Año Femenil.- Para este año, el Fútbol Club Barcelona fue el ganador de este premio en la categoría femenil. Y es que tal como se mencionó previamente, conjunto «Blaugrana» se coronó localmente en la liga y la supercopa, e internacionalmente en la Champions League.

Our very first winner! FC Barcelona Femeni is the women club of the year! Congrats,@FCBfemeni

💙📷 #clubdelannée #ballondor📷 pic.twitter.com/eFexeMJCsj

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023