Sube a 39 el número de muertos por Otis

El número de muertos a causa del huracán Otis, que afectó la costa de Guerrero, subió a 39; mientras que la cifra de desaparecidos es de 10 personas, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En un enlace telefónico con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal aclaró que los datos proporcionados, hasta el momento, por la Fiscalía General de Guerrero, refiere que de las 39 personas que perdieron la vida, 29 son varones y 10 son mujeres, quienes no han sido identificados.

Sobre las condiciones de seguridad en el puerto de Acapulco, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval dio a conocer a López Obrador que están desplegados 14 mil 700 elementos del Ejército, la Secretaría de la Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), además de que este día se incorporarán mil 300 efectivos.

En cuanto a los apoyos distribuidos, precisó que, hasta el momento, fueron entregadas 8 mil 170 despensas y 16 mil 80 litros de agua en las diferentes colonias afectadas por el huracán. Asimismo, comentó que serán recibidas 20 mil despensas.

De los centros de acopio, comentó que para facilitar la distribución de los apoyos, ayer fue establecido un punto de recolección en el hotel Mundo Imperial, que se suma al que funciona en la 35 Zona Militar.

En cuanto a la seguridad, López Obrador pidió del general Sandoval establecer retenes en las calles para evitar situaciones que afecten a la población, pues sostuvo una de las prioridades es que las acciones que llevan a cabo las autoridades sean orden y puedan entregarse los apoyos.

“Estamos haciendo las cosas de manera organizada, estamos también procurando que haya orden, que no haya robo, es otro asunto que vamos a seguir atendiendo (…) vamos a seguir avanzando para poner orden y los que se dedican a la delincuencia no se impongan, que no haya caos”, expresó.

Finalmente, secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán informó al presidente que el Aeropuerto Internacional de Acapulco opera en un 90 por ciento en lo correspondiente a vuelos diurnos, así como que ayer arribaron nueve vuelos de las compañías Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, y que este día llegarán tres vuelos de ambulancia aérea de la Secretaría de Marina.