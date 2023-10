Rangers y Arizona disputarán la Serie Mundial 2023 de MLB

Los Texas Rangers, por parte de la Liga Americana, y los Arizona Diamondbacks, del bando de la Liga Nacional, se han confirmado como las dos escuadras que estarán disputando el título de campeón de la Serie Mundial 2023 de la la Major League Baseball (MLB).



Luego de 7 meses de competencia, este viernes 27 de octubre, «Las Grandes Ligas» estará dando inicio a su tradicional “Clásico de Otoño”, en el cual se definirán a su nuevo campeón. Para ello, dos «Caballos Negros» se han proclamado como finalistas, los Rangers y los Diamondbacks, quienes se estarán enfrentando al mejor de 7 juegos en la Serie Mundial.

La novena de los Rangers, tras meterse a Play-Offs como 5° lugar de Liga Americana y de que venciera a los Tampa Bay Rays en la Serie de Comodines, derrotó a dos de los equipos con mejores registros en la temporada.

Y es que primero, en la Serie Divisional, los texanos se impusieron al 1° de su liga, los Baltimore Orioles, 3 juegos a 0. Y después, en la Serie de Campeonato, superó con 4 triunfos a 3 a su viejo rival, los Houston Astros, que partía como 2° en la clasificación, consiguiendo así su boleto para la última secuencia de la temporada.

