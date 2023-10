Autoriza Semarnat construcción de planta tratadora de agua en Huejotzingo

La Semarnat autorizó la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo, cerca del río Atoyac, la cual estará en operación durante 40 años con 9 meses.

De acuerdo con el proyecto marcado con el folio 21PU2023H0065 promovido ante Dirección General de Impacto Ambiental (Dgira), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el cual fue publicado en la Gaceta Ecológica del 19 al 25 de octubre de 2023.

El proyecto fue ingresado el pasado 15 de agosto con fecha de resolución el 20 de octubre de este año para que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla construya una planta de tratamiento de aguas residuales de los colectores y subcolectores de la cuenca del alto Atoyac.

La construcción se hará en el margen derecho del río Atoyac, donde de los 55 mil 455 metros cuadrados que hay disponibles para el proyecto sólo se contempla la utilización de 26,840.93 metros cuadrados y en los trabajos se encuentran contempladas las obras de cárcamo de bombeo, así la interconexión de esta con la planta de tratamiento que tiene una superficie de 5 mil 949 metros cuadrados.

-Publicidad-

El propósito de esta obra es tratar alrededor de 400 litros de agua por segundo, con lo que aumentaría la capacidad de la planta de tratamiento existente, toda vez que se estima una vida útil de la misma de 40 años con 9 meses.

Respecto al impacto ambiental la Semarnat señaló que en la zona que operará la planta no se aprecian afectaciones importantes al medio ambiente, debido a que no hay contaminación por ruido, no se producen gases contaminantes, la flora y la fauna no se ven afectadas por estas actividades y en general se puede considerar un medio ambiente sano con la excepción de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, lo que justifica el presente proyecto.

- Publicidad -

Piden rehabilitar puente vehicular

Con el expediente 21PU2023V0077, el municipio de Puebla busca la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la rehabilitación de puente vehicular en calle 66 poniente entre calle 5 norte y barranca, en las colonias naciones unidas y 16 de septiembre norte, del municipio de puebla.

De acuerdo con el documento, el proceso constructivo consiste en el desazolve de la barranca, demolición de la estructura existente, cimbrado, armado y colocado de superestructura, superestructura del puente vehicular, colocación de losa de concreto hidráulico, construcción de banquetas para el tránsito peatonal.

Para la obra, se estima una superficie total de afectación de 1,990.51 m2, del proyecto que se ubicará en la capital del estado de Puebla.