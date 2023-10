El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que los siete aspirantes a la candidatura de Morena en Puebla deberán despertar el resultado de la encuesta, pues el compromiso es con el movimiento más allá de los intereses personales.



En entrevista, luego de encabezar la jornada de atención ciudadana en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, el mandatario señaló que siempre debe prevalecer la unidad, pues esa es una de las fortalezas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el estado y el país.

Y es que, dijo, no va ser de un gobierno o de un hombre o mujer que esté a la cabeza, sino de cómo hacen equipo todos para generar unidad, para que cada uno se sume y haga lo propio desde sus trincheras, algunos siendo prudentes y respetuosos y otros en las áreas que les correspondan.

“Está a prueba su ética política, su compromiso moral con el partido y la coordinadora nacional de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, además con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo el amor por Puebla”, expresó a tres días de que se conozcan los resultados de la encuesta interna.

Céspedes aseveró que interés superior debe ser Puebla y no hay quién lo encabece, porque sino entonces sería una ambición personal y dijo estar seguro de que en los siete aspirantes no lo hacen por un proyecto particular, sino por el servicio al pueblo.

Es de mencionar que los ganadores de la encuesta para conocer a quienes coordinarán los comités de defensa de la transformación, tanto en Puebla como en otros ocho estados más se darán a conocer el lunes.

Los aspirantes

Para el estado son siete aspirantes: el senador Alejandro Armenta Mier, el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, el exdelegado Rodrigo Abdala Dartigues y el exsecretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta, en el caso de los hombres.

Mientras que de mujeres son la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco y las exsecretarias de Economía, Olivia Salomón Vibaldo y de Bienestar, Lizeth Sánchez García.