La exdiputada federal y expriista, Graciela Palomares Ramírez, se destapó para buscar la gubernatura de Puebla con Movimiento Ciudadano, por lo que participará en el proceso interno que abrirá su convocatoria el lunes; afirmó “no es por un tema de cuotas”.

En rueda de prensa en solitaria, es decir, sin algún representante de MC estatal o nacional, afirmó que “tiene la congruencia política” y un trabajo que la respalda, así como de muchos cuadros al interior del partido naranja, pues ha recorrido el estado a través de la fundación “México con Valores”.

Afirmó que tanto el dirigente estatal, Fernando Morales Martínez, como el líder nacional, Dante Delgado Rannauro, tienen conocimiento de sus aspiraciones, por lo que seguramente habrá más aspirantes que igual tendrán la intención de buscar la candidatura el gobierno del estado.

«Siendo respetuosa de los procesos electorales y con apego a los estatutos de mi partido estaré atenta a los tiempos, lineamientos y plataforma que marque. Es el tiempo de las mujeres, sin embargo, esta decisión la asumo no por cubrir una cuota, sino con el compromiso y convicción clara de servir a mi estado y a los poblanos”, expresó.

Sostuvo que tiene la experiencia y madurez que le han dado los años en el ejercicio público y partidista, además del contacto que ha tenido con la gente, el conocimiento de la realidad social y política, por lo que considera que “es una poblana con la capacidad para estar al frente del estado”.

Asimismo, descartó en que vaya a ver “agandalles” de Morales Martínez o de otros personajes al interior del partido en la designación de las candidaturas una vez que lleguen los tiempos, toda vez que el dirigente de MC también ha manifestado su intención de competir por la gubernatura.

Palomares Ramírez recordó que, si bien fue militante del PRI, con el que llegó al cargo de diputada federal del 2015 al 2018 en el distrito 11 de la capital, toda vez que, aunque fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por la alianza que se forjó en ese entonces.

Renunció al PRI en 2019

Afirmó que renunció al tricolor en el 2019 y aunque se le vinculó con Nueva Alianza (NA), en el que estuvo 2 años, no fue militante, por lo que a partir de dicho año forma parte de MC en el estado para encabezar la presidencia de la Fundación México con Valores.

Aseveró que, si anteriormente no ha desempeñado un puesto de representación o en la administración pública, es porque no se han dado las condiciones para ello, pero ello no significa que no conozca el estado o que no sepa las necesidades, toda vez que se vinculó con la administración de Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco por varios años.

Si bien reconoció que hay otros actores de otros partidos con grandes perfiles y posicionamiento, tiene un cargo y responsabilidades, mientras que en su caso “ha caminado” el estado desde el 2012 y sin familia política ganó una diputación federal, por lo que busca encabezar un proyecto y relevo generacional en la entidad y actualmente no hay algo escrito.