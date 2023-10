Diputados locales afines a Ignacio Mier Velazco, aspirante a la candidatura de Morena, señalaron que “independientemente” de quien gane la encuesta de los siete perfiles que serán medidos, lo apoyarán para continuar con el proyecto de la 4T en Puebla.

En rueda de prensa, Iván Herrera Villagómez, Carlos Evangelista Aniceto, tres de los cinco legisladores denominados “obradoristas”, manifestaron que “nunca se han cambiado la camiseta” y así se mantendrán con el Movimiento de la Regeneración Nacional (Morena) para el proceso electoral del 2024.

“Nosotros estamos seguros de que Ignacio Mier será el coordinador de los comités en Puebla, no hay duda, pero independientemente de la persona, nosotros estamos con el proyecto de Morena, nunca hemos zigzagueado, no hemos titubeado, nunca nos hemos cambiado de camiseta, no lo haremos, antes que nada, es el proyecto”, expresaron.

Es de mencionar que los siete aspirantes a la candidatura para la gubernatura de Puebla y que van a la encuesta final son, además de Mier Velazco, el senador Alejandro Armenta Mier, el exdelegado de los Programas Federales del Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues, el exsecretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, como hombres.

Mientras que de mujeres son las exsecretarias de Bienestar, Lizeth Sánchez García, y de Economía, Olivia Salomón Vibaldo y la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

Los resultados de la encuesta para conocer a la persona coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación se darán a conocer el lunes 30 de octubre.