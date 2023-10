Piden elecciones sin violencia de género

*El Tribunal Electoral firma pacto con medios; el Informe en Zacatlán

Los medios de comunicación trabajarán de la mano con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), para garantizar un proceso electoral sin violencia de género y que no sean utilizados como instrumentos de violencia.

El TEEP firmó un pacto con directores de medios de comunicación, directores de noticias, periodistas y columnistas de cara al proceso electoral 2023-2024.

En sinergia con el CCE y su Presidente Héctor Alberto Sánchez Morales y la presencia de quienes integran dicho organismo, como la AMPI Puebla, presidida por Alejandro Muñoz Muratalla; del Presidente de Canirac Puebla, Carlos Azomoza; de Gustavo Vargas Constantini, Presidente de la CMIC Puebla, así como Rubén Furlong, Presidente de Coparmex Puebla, en conjunto con el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la Presidenta Idamis Pastor Betancourt y los magistrados Norma Angélica Sandoval Sánchez e Israel Arguello Boy llamaron a los medios de comunicación a sumarse a este esfuerzo de trabajo en conjunto.

-Publicidad-

La Presidenta del Tribunal enunció que la intención es fortalecer la relación y coadyuvar para consolidar una justicia electoral y democracia en las siguientes elecciones, sostuvo que este pacto representa un compromiso firme y un paso audaz hacia la erradicación de la violencia política de género en nuestra sociedad.

Idamis Pastor, agradeció a quienes acudieron al llamado y reconoció que los medios de comunicación juegan un papel fundamental ya que son los narradores de nuestra historia y los guardianes de nuestra democracia y afirmó que con este gran poder, viene una gran responsabilidad.

La magistrada pidió a los medios de comunicación comprometerse a no sean utilizados como instrumentos de violencia; esto significa no permitir que se perpetúen estereotipos dañinos, no permitir que se difundan discursos de odio y no tolerar ningún tipo de violencia política.

- Publicidad -

Finalmente durante el desarrollo del pacto, la Magistrada Presidenta del TEEP hizo entrega de reconocimientos a periodistas y reporteros que asistieron en fechas pasadas al Tribunal al taller impartido por el Tepjf sobre Periodismo Judicial Electoral 2023 y reiteró que la firma de este pacto representa un logro significativo en nuestro esfuerzo por construir una sociedad más justa e igualitaria.

Es un recordatorio de que todos, incluidos los medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de proteger la democracia y garantizar que todas las voces, sin importar su género, sean escuchadas, aseguró que este pacto es un compromiso con un futuro en el que la igualdad de género no sea sólo un ideal, sino una realidad.

A la reunión acudieron representantes de los medios de comunicación como Lesly Jerez de Cinco Radio; Nayeli Romero de Ultra Noticias; Patricia Estrada de Oro Noticias; Miguel Ángel Vargas de Multimedios; Gerardo Jaen Carrazco de Televisa; Carlos Martin Huerta Macias de ACIR Noticias; Alejandra Bautista y Leonardo Torixa de La Magnífica Noticias; Erick Becerra de El Heraldo de Puebla; J. Armando González de Canal 13; Juan Carlos Valerio de Imagen Puebla; Serafín Salazar de El Sol de Puebla; Fernando Abrajan de W Radio; los columnistas Leticia Montagner García y Carlos Macías Palma; Jazmín Curiel de Sucesos Puebla; Carlos Gómez de Contrastes; Oscar Tendero de Síntesis; Alfonso González de Reto Diario; Erika Rivero de Los Conjurados y Silvia de Julián de la Revista Única.

-Publicidad-

El informe en Zacatlán

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes acudió al Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal priista José Luis Márquez Martínez.

El mandatario declaró que el Gobierno Estatal ha promovido estrategias, como la construcción del mercado y entrega de programas sociales, para fortalecer el desarrollo y bienestar en este municipio, uno de los Pueblos Mágicos más bello y exitoso.

Puntualizó que el individualismo quedó en el pasado, por lo que, hoy día, la administración estatal hace equipo con la Federación y alcaldes poblanos para generar mejores condiciones de vida y garantizar la convivencia social.

Sergio Salomón también presidió en Zacatlán la entrega de programas de Recuperación de la Cafeticultura Poblana, del Impulso Comercial de los Maíces Nativos, del Impulso al Sector Pecuario y Acuícola, así como de Tecnificación del Campo Poblano. Además, de escrituras del programa emergente Lluvias 1999, de constancias de Rehabilitación de Espacios Educativos y obras municipales, así como de motocicletas a paramédicos.

En fin, como escribió el sacerdote jesuita José María R. Olaizola, (España,1970), en su poema Tiempo de Alianza:

Hagamos un pacto:

Tú tenme paciencia,

que yo tendré valor,

y entonaremos un canto

como nunca se ha oído.

Tú pones la fortaleza,

yo la debilidad.

Y envueltos en tu abrazo,

nos lanzaremos

a buscar la justicia.

[email protected]

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.