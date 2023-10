Cuentas claras en el 2do. Año Legislativo

“Si Acción Nacional, cuando esto era apenas un sueño, supo estar a la altura de las circunstancias, ahora no debe ni puede quedarse por debajo de las expectativas de los electores.”

Luis H. Álvarez

Cuando decidí incursionar en política, lo hice consiente de que en nuestro país la política tiene cierto desgaste, para algunos ciudadanos incluso no es bien vista esta actividaddebido claro, a los malos precedentes que acaparan el pensamiento colectivo de manera negativa, sin embargo, existe siempre una manera mejor de hacer las cosas y en eso me he concentrado. Hacer política ha sido mi vocación desde hace muchos años y hacerla, desde la trinchera de Acción Nacional, ha sido un privilegio.

Cumplimos un año más de trabajo en el encargo de diputado local, la LXI Legislatura ha traído muchos aprendizajes y mucho trabajo. Fortalecer el marco legal del Estado de Puebla es una tarea que se hace de la mano de las y los ciudadanos, y parte de la sensibilidad política y humana de ser empáticos con la ciudadanía, solo así se mejora la vida de los habitantes.

Las iniciativas que he llevado al pleno del Congreso y se han aprobado, tienen la característica de sentido ciudadano y aplicación directa a la vida diaria.

Ante la gravedad de la situación de inseguridad que sigue creciendo y todo el comercio ilegal que se alimenta de este ilícito, propuse aumentar las penas para quién desmantele vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes, enajene o trafique de cualquier manera con vehículos robados; utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos.

Para muchos hogares el auto es la posesión más valiosa, para otros, es su medio de trabajo y para todos, tener un vehículo representa un gran esfuerzo de trabajo.

Por otra parte, propuse, mayor castigo al que cometa robo en un vehículo de motor, como motocicletas, automóviles, camiones, tractores u otros semejantes como remolques o semirremolques. Así como para quién se apodere de mercancía o carga del transporte ferroviario, público o privado. Contribuyendo a la construcción de una Puebla más segura.

También los autos presuntamente abandonados constituyen un peligro para sociedad, pues en sí, puede desde ser focos de infección, contaminación visual, hasta lugares que favorecen las condiciones o propicien la comisión de un delito; por ello propuse que la autoridad sea quien retire todas estas unidades de la vía pública.

Las y los ciudadanos en un corto tiempo, nos vimos invadidos por publicidad política de los aspirantes del partido en el poder, mucha propaganda ilegal que afectó el mobiliario urbano.

Ante esto, las y los personajes públicos que aspiran a cargos, tenían la fácil salida de declarar no tener nada que ver con esa propaganda, ante esta práctica, propuse que las instancias electorales investiguen y sancionen de manera inmediata, las violaciones a los principios constitucionales de neutralidad y equidad, en la que incurran los partidos políticos, por acción u omisión al permitir que sus militantes y funcionarios públicos de los gobiernos emanados de dicho partido político, realicen en cualquier tiempo promoción personal, con la pinta, publicación, fijación, colocación y difusión, de escritos, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones de carácter político. Y con esto poner un freno al dispendio y a la afectación del mobiliario urbano.

Los avances tecnológicos ayudan mucho a la ciudadanía, pero mal utilizados, puede facilitar la comisión de delitos. Por esa razón propuse castigo por extorsión utilizando las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, como redes sociales, correos electrónicos, teléfono fijo, móvil o cualquier otro digital, a través del engaño haga u obligue a una persona que le entregue, trasfiera o deposite cierta cantidad de dinero, sin derecho alguno. Poniendo un alto a quienes delinquen aprovechándose de personas que no dominan la tecnología.

Éstas iniciativas entre otras; resuelven algunas necesidades y demandas de ciudadanos, hay mucho trabajo aún que seguirá retomándose, agradezco, el enorme honor de ser la voz de Acción Nacional, consciente de que la oposición es un derecho que se ejerce con responsabilidad de construir y de preferir el beneficio común. Siempre hemos mantenido el tono de respeto y propositivo, pero firme y justo, así lo seguiré haciendo en la congruencia de mi vocación política.

