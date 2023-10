En máximo dos semanas se podría aprobar la modificación que hizo el Cabildo de Puebla a su Ley de Ingresos 2023 sobre el cobro de parquímetros, pues el documento ya llegó al Congreso local y en la sesión ordinaria de este viernes será turnada a la Comisión de Hacienda.

Así lo señaló, en entrevista, el diputado priista y presidente se dicho órgano legislativo, Jorge Estefan Chidiac, quien dijo que “no ve problema” de que se pueda avalar para cumplir con las observaciones que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional el modelo de cobro.

El legislador comentó que el proceso contempla recibir la nueva propuesta y analizarla por parte de los diputados de la Comisión y Patrimonio Municipal para que sea votada y, de aprobarse, enviarse al pleno muevan para su aval y regresarla al ayuntamiento capitalino.

“Cuando lo turnen, lo más pronto posible lo aprobaremos, sí dará tiempo, ya llegó al Congreso, nos la pasan a la comisión y pudiera aprobarse en una o dos semanas”, respondió al ser cuestionado sobre el tema por este medio.

Ante la pregunta de si es mejor que ya no se apruebe y que sea con la nueva Ley de Ingresos 2024 que tendrá que analizarse en las siguientes semanas, Estefan Chidiac manifestó que no, porque no se trata de un asunto fiscal, sino de orden y seguridad pública.

Agregó que ya no es tanto el recurso que puede recaudar el ayuntamiento en un mes o mes y medio, sino el orden y la disciplina que hay con este tipo de estacionamiento en el Centro Histórico de Puebla.

Los cambios realizados

Cabe mencionar que, como parte de las modificaciones que se hicieron los regidores y que fueron aprobadas por el Cabildo, están que se mantuviera en 5 pesos la hora, pero ya sin el subsidio del 50 por ciento que daba la Tesorería Municipal, además de que la quinta hora seguirá gratis.

También, se redujo el horario de servicio, de 8 de la mañana a las 9 de la noche, mientras que sábado y domingo se estableció de 11 de la mañana a las 7 de la noche.