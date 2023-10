Cuatro mexicanos nominados al Guante de Oro de “Grandes Ligas”

Cuatro peloteros mexicanos, Alejandro Kirk, Alek Thomas, Alex Verdugo y Taijuan Walker, han sido nominados dentro de los premios del «Guante de Oro», en el cual se reconoce a los mejores jugadores de la temporada de la Major League Baseball (MLB).

A través de redes sociales, la MLB reveló a los jugadores que estarán contendiendo en las diferentes categorías del «Guante de Oro 2023». Cabe señalar que entre los nombres resaltó la presencia «Tricolor», con dos beisbolistas mexicanos entre los candidatos a los premios de lo mejor de la Liga Nacional, y otros dos en los de la Liga Americana.

Y es que por parte del bando nacional, Taijuan Walker de Philadelphia Phillies, fue puesto entre los candidatos al mejor pitcher. Mientras tanto, Alek Thomas de los Arizona Diamondbacks, competirá por el galardón de mejor jardinero derecho.

Por su parte, Alejandro Kirk de los Toronto Blue Jays y hermano del pelotero de los Pericos de Puebla, Juan Kirk, fue nominado en la rama de mejor catcher de la Liga Americana. Alex Verdugo de los Boston Red Sox, peleará por llevarse el reconocimiento del mejor jardinero central en la misma división.

Los ganadores, serán a través de una votación en la que participarán los dirigentes y hasta seis entrenadores de cada uno de los 30 equipos de “Las Grandes Ligas”. Estos, elegirán a sus jugadores favoritos que no pertenezcan a su misma institución. Además, se tomará en cuenta las estadísticas registradas por los nominados, las cuales tendrán un valor del 25% en la elección de los premiados.

