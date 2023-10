Los aspirantes a la candidatura de Morena Lizeth Sánchez García, Claudia Rivera Vivanco y Rodrigo Abdala Dartigues, conincidieron en que para dar continuidad a la cuarta transformación en Puebla se tiene que seguir recorriendo el estado, conocer las necesidades que hay y atenderlas.

En entrevista con Ángulo 7 Radio el pasado miércoles, en el marco del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hablaron de por qué quieren encabezar la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación.

A continuación, lo que contestaron a las preguntas que se les hicieron a los tres perfiles:

¿Lizeth Sánchez, como militante del PT, por qué quieres ser la coordinadora de los comités de defensa?

Porque he sido diputada local y federal y desde el 2006 he acompañado el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, he recorrido los municipios y eso ha permitido conocer las necesidades de las diferentes regiones porque vengo de la cultura del esfuerzo, no de una familia de políticos y baje los índices de pobreza como secretaria.

-Publicidad-

¿Qué sigue para el movimiento en Puebla?

Sigue la continuidad, este segundo piso del que habla la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, que siga la transformación con más apoyos para la persona de la tercera edad y que se logre el bienestar de las familias, porque esta es la lucha del pueblo y que logrará que la 4T sea con personas que tengan los valores para representarla.

¿Cuál es el diagnostico que tienes del estado y temas a atender?

Es necesario atender la inseguridad, que es una de las principales demandas, igual que en economía y salud, pero depende de las regiones, porque cada una tiene particularidades de atender y si soy electa trabajaré de la mano del pueblo para resolver las necesidades que tienen.

¿Claudia Rivera Vivanco por qué quiere ser la coordinadora de los comités de defensa?

Porque soy una de las fundadoras de Morena en Puebla y acompañado el movimiento de izquierda desde el 2012, además de que he recorrido el estado en los últimos meses que ha permitido tener un diagnóstico de lo que se necesita para garantizar que se dé continuidad con la cuarta transformación.

- Publicidad -

¿Qué sigue para el movimiento en Puebla?

Mucho trabajo, hacer un trabajo de convencimiento, continuar invitando a las personas que se sumen a la cuarta transformación y como partido político generar mayores condiciones de oportunidad para jóvenes y mujeres, así como abrir más espacios a los diferentes sectores.

¿Cuál es el diagnostico que tienes del estado y temas a atender?

-Publicidad-

Hay zonas que están muy arraigadas y con desigualdad que tiene que contrarrestarse con los sectores productivos, aprovechando la posición geográfica del estado para que industrias y empresas lleguen para detonar la economía impulsando las regiones que menos favorecidas se han visto.

¿Rodrigo Abdala por qué quieres ser coordinado de los comités de defensa?

Mi origen en la política es desde hace 15 años con el ahora presidente, promoviendo su proyecto, defendiendo el voto en el 2018 y he trabajado en el partido, además porque es necesario que se le dé continuidad, pues el origen de Morena es buscar la organización con ciudadanos convencidos con lo que impulsamos para Puebla.

¿Qué sigue para el movimiento en Puebla?

Que siga conquistando todas las batallas electorales que se tengan en el 2024, no hay una más importante que la otra, así como seguir apelando a nuestros orígenes porque eso es lo que nos da fuerza como Morena.

¿Cuál es el diagnóstico del estado y qué se necesita atender?

Es importante entender la problemática y desigualdad que se tiene, pero que pueda ser contrastado con las ventajas de los municipios para que sean aprovechadas para construir las palancas de desarrollo y enfocarse en las oportunidades que haya para dar respuesta a las carencias de cada una de las regiones.