Barça será patrocinado por “Rolling Stones” para “El Clásico”

El Fútbol Club Barcelona presentó la playera edición especial que estará usando en “El Clásico”, la cual ha visto como novedad el hecho de que contará con la imagen de la banda de rock, “The Rolling Stones”, como patrocinador al frente de la misma.



Este jueves 19 de octubre, a través de redes sociales, el Barça sorprendió al mundo del deporte y la música, revelando de la mano de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, su indumentaria edición limitada hecha en colaboración con la agrupación británica, “ The Rolling Stones”.

Y es que este uniforme, además de los tradicionales colores del club, azul y rojo, ha presentado en el medio de su playera el logo de una boca en rojo mostrando la lengua, mismo que ha sido el emblema de la banda creadora de éxitos como “Satisfaction”, “Paint It Black” y “Angie”.

Cabe señalar que esta equitación, sí estará siendo utilizada en partidos oficiales del equipo “Culé”, tanto en la rama varonil, como en la femenil. Incluso, se reveló que el jersey estará haciendo su debut el próximo 28 de octubre, cuando el Barcelona reciba al Real Madrid por la jornada 11 de La Liga, en el que será la edición 254 del «Clásico” del fútbol español.

Esta colaboración entre la banda inglesa y el Barcelona, se da como parte del convenio de patrocinio que el equipo firmó a inicios del 2022 con la app de música, Spotify. Y es que entre los acuerdos establecidos, se fijó que la marca de servicios multimedia colocaría su imagen en la playera del club. No obstante, en ocasiones especiales, la marca también podría promocionar a sus artistas asociados en las indumentarias del equipo.

2021/22: Drake’s 𝐎𝐕𝐎 🦉

2022/23: Rosalía’s 𝐌𝐎𝐓𝐎𝐌𝐀𝐌𝐈 🏍️

