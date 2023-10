La falta de definición de un proceso para elegir al candidato del Frente Amplio en Puebla los pone en desventaja ante Morena pues sus aspirantes ya realizan asambleas informativas y reccorren todo el estado en busque de simpatías.

En entrevista con este medio, René Valdiviezo Sandoval, especialista en temas políticos y académico de la Universidad Iberoamericana, indicó que no solo se trata de una estrategia interna de los partidos, sino que responde a la condición en la que se encuentran cada una de las alianzas.

Y es que -explicó- por un lado, está Morena, partido en el poder no solo a nivel nacional, sino también en el estado, con mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado; por el otro se tiene a la oposición “en franca caída”, pues una muestra de ello están las gubernaturas que ha perdido.

“Son factores importantes, aquí en Puebla tiene varios municipios de la zona metropolitana (el PAN, PRI y PRD), pero eso independientemente de que sea un buen resultado o con presencia en estos lugares, no significa que sean partidos que estén en auge o con una fuerza importante”, expresó.

Dijo que esto refleja los procesos internos de la definición de candidatos, pues muchos le piensan o no quieren entrarle, para “no quemarse” para ver si puede buscar otras posiciones, pero no se sienten con la confianza y fuerza de ser competitivos para cargos como la gubernatura.

Posicionamiento lo lleva Morena

Mientras que por el lado de Morena ha avanzado porque “tiene el poder” y están adelantados varios de los aspirantes de los que buscan la candidatura, sobre todo porque el proceso del partido lopezobradorista concluirá a finales de este mes y del Frente aún no hay algo concreto, lo que refleja el posicionamiento que tiene de ambos lados, pero a su vez el poder político en el país y el estado.

El académico consideró que el PAN ya se atrasó porque, aunque se ha dicho que el candidato podría el actual alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, éste no ha manifestado si realmente va buscar la gubernatura o tiene interés de reelegirse, incluso buscar otro cargo que no sea la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Esto es producto de que no tiene la fuerza para decir sí vamos pensando en la salida de la presidencia municipal, esto no es solo que se haya atrasado, sino que no tiene presencia en el interior del estado, sino solo en la capital y por eso creo que sí hay una desventaja evidente por estas causas”, remarcó.

Comentó que, aunque en la dirigencia nacional del PAN se ha dicho que Rivera Pérez es un buen perfil, pero mientras a nivel estatal no se tenga una medición entre los aspirantes genera que no haya avance y bien han dicho que los tiempos los marca la autoridad electoral, en materia de posicionamiento se están estancando.

Valdiviezo Sandoval mencionó que esto igual se da porque al interior del PAN, PRI y PRD no hay actores que puedan competir, ya que de lo contrario ya lo hubieran hecho, lo que refleja que no tienen perfiles competitivos, a pesar de que se barajen nombres como las senadoras Nancy de la Sierra Aramburo y Nadia Navarro Acevedo o la diputada federal, Genoveva Huerta Villegas, ninguna le compite en presencia e imagen a Rivera Pérez.

Partidos de oposición sin candidatos

Agregó que en el Frente no tienen candidatos y se puede entender que ya ven al edil capitalino como el abanderado para la gubernatura y que como alianza están seguros de ello, pero no están tomando en cuenta que la competencia es afuera y eso es lo que los puede llevar a ganar o perder frente a Morena.

Afirmó que, aunque, hay personajes de la oposición que han levantado la mano, no tiene la fuerza o trayectoria para poder ganar la postulación, además de que no aparecen en las encuestas, por lo que incluso se pudiera pensar que Rivera Pérez intente reelegirse con posibilidades de ganar, ya que es el segundo político más importante en el estado.

“Morena tiene ventaja y no porque se lanzaron antes (los aspirantes), sino porque el partido es fuerte, con mayoría en el estado y país y perfiles altamente competitivos, si bien ninguna elección es tranquila, al renovarse la Presidencia eso jala como ocurrió en 2018, no en la misma condición, pero sí con amplias posibilidades de mantener la gubernatura”, resaltó.

Finalmente, el académico puntualizó que esto igual dependerá del género que se defina para Puebla, porque si fuera mujer las condiciones serían distintas, porque los hombres han tenido mayor posicionamiento y en caso contrario la competencia por parte de la alianza será mayor.