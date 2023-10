Honduras, rival de México en los cuartos de Nations League 

La selección mexicana de fútbol conoció al que será su rival en cuartos de final de la Nations League. Se ha tratado del representativo de Honduras, con el que jugará una eliminatoria de ida y vuelta en el mes de noviembre. El ganador irá a la Copa América.

Durante la última fecha de partidos internacionales, la ronda de grupos de la Nations League 2023-24 ha llegado a su final. Tras ella, se han arrojando a los cuatro selectivos que disputarán las fases de eliminación directa en contra de los otros cuatro equipos pre-sembrados en loscuatro de final del torneo: México, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos.

En el caso del Grupo A, este, fue liderado por Panamá en el primer puesto, con paso invicto de 10 puntos; seguido por Trinidad y Tobago en el segundo peldaño con 9 unidades. Ambos, se sobrepusieron a Martinica, Guatemala, Curazao y El Salvador, llevándose los dos lugares disponibles de su sector para las finales.

En cuanto al Grupo B, este, encontró en Jamaica a su primer lugar con 10 puntos; mientras que su segundo clasificado a los cuartos de final fue Honduras, que concretó la suma 7 puntos durante la fase. Para ello, “Reggae Boyz” y “Catrachos” se impusieron a los equipos Surinam, Cuba, Haití y Granada.

Here are the standings after today's action in CNL 👀📊 pic.twitter.com/I9UvZ2meGe — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 18, 2023

Es así que, los cruces para los cuarto de final de la competición han quedado de la siguiente manera: México vs. Honduras, Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago, Costa Rica vs. Panamá y Canadá vs. Jamaica. Los duelos se disputarán a ida y vuelta, con partidos en casa de cada uno de los equipos.

Cabe recordar que los cuatro países ganadores, además de acceder a semifinales de la Nations League, obtendrán su pase a la Copa América del 2024. Por parte, los perdedores, pasarán a una ronda de repechaje donde se disputarán los últimos dos cupos para la misma Copa América.

Fechas de los cuartos de final

Check the match dates here https://t.co/LMKR2Fd1v2 👈🏼 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 18, 2023

