Conade deja sin apoyo médico a atletas en Juegos Panamericanos

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha ordenado que no se le brinde apoyo médico a los atletas nacionales que participarán en los Juegos Panamericanos, esto, a solo dos días de la inauguración del evento deportivo.



El próximo 20 de octubre estarán dando inicio los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile 2023. No obstante, este miércoles 18 octubre, María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), reveló que, previo a la justa internacional, se ha dado una ruptura de relaciones con la Conade.

El motivo de lo anterior, estaría en que la Conade pidió de último momento que se cambiaran a los abanderados mexicanos para la justa continental, los cuales en un inicio se había establecido que fueran el taekwondoin Carlos Sansores y la basquetbolista Karina Esquer.

Nuestra presidenta @maryjosealcala acudió a la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana a los XIX Juegos Panamericanos #Santiago2023 en Palacio Nacional.#TodosSomosOlimpicos pic.twitter.com/kezDl2B4S1 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 16, 2023

Cabe señalar que el COM no aceptó las órdenes de la Conade. Y es que desde el 16 de este mes, tanto Sansores como Esquer, ya habían recibido el abanderamiento en un ceremonia protocolaria en la que, incluso, recibieron el lábaro nacional de las manos del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Ante esta negativa, es que la Conade ha emitido represalias en contra del COM, así como de los atletas. Y es que según se informó, Rut Castillo, directora de alto rendimiento del organismo federal, pidió expresamente que los cinco médicos que viajarían con la delegación mexicana al evento deportivo continental, no subieran al avión, pues no se daría este servicio hasta que la Conade y el COM arreglen sus diferencias.

Nuestra presidenta @maryjosealcala dijo que la delegación mexicana que asiste a los XIX Juegos Panamericanos @santiago2023 contará con médicos y fisiatras que cubran sus necesidades antes, durante y después de sus competencias “porque son un equipo que se llama México”. pic.twitter.com/0oPx0U6mLv — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 19, 2023

“Tengo entendido, pidió que deliberadamente se cambiaran los abanderados… Como parte de esta delegación, no es correcto que actúen de esa manera con los atletas, les quitan sus becas, no les permiten que vengan algunos entrenadores para atenderlos, ponen de pretexto que por su convenio, no les pagan la preparación o los gastos por participación en selectivos”, comentó Alcalá para los medios de comunicación.

Por su lado, el COM de momento ha emprendido la búsqueda de médicos externos que puedan viajar a la capital chilena y que den soporte a los deportistas mexicanos. Y si bien, se señaló que han visto apoyo por parte de instituciones deportivas y doctores que han trabajado de cerca con algunos atletas del representativo, cabe decir que, al menos por alrededor de 2 días, varias disciplinas no tendrán cobertura por esta situación.