Al señalar que respetará los resultados que arroje la encuesta para la candidatura de Morena al Gobierno de Puebla, aunque estos no le fueran favorables, el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, llamó al resto de aspirantes a actuar de igual manera.



Tras destacar que se debe priorizar la continuidad de la cuarta transformación “más allá de la pasión”, el legislador indicó que sólo la Comisión de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, tendrán los datos respecto a la citada encuesta, los cuales, una vez que se conozcan, deben ser respetados por todos los aspirantes, pues las reglas del juego serán para todos por igual y eso es lo que se debe aceptar.

Indicó en rueda de prensa que la reunión que tendrán con la dirigencia nacional los morenistas de las nueve entidades donde se tendrán elecciones en el 2024, se explicará la etapa final del proceso para que todos tengan los criterios que se medirán.

Por otra parte, manifestó que el encuentro que se tuvo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina el domingo por la tarde, fue para convocar a la unidad, ya que todos los aspirantes (cuatro hombres y tres mujeres) tienen algo que aportar al partido y proyecto para llegar fortalecidos al 2024.

“Fue un encuentro para convocarnos a la unidad en los hechos, no nada más en los dichos, hubo la disposición de todos, quedamos en el compromiso de cuidar el proceso electoral, nos necesitamos todos, siempre lo he dicho, no importa el posicionamiento y todos con el derecho legítimo”, expresó.

Fideicomisos en la SCJN eran privilegios, afirma

En otro tema, Mier Velazco rechazó que la desaparición que se busca hacer de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial afecte a los trabajadores, pues sostuvo que contempla un monto de más de 6 mil millones de pesos que sólo son para los actuales 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 22 que están en retiró.

Ante las protestas del personal que labora en el Poder Judicial en varias partes del país, incluyendo Puebla, opinó que son una “mala estrategia” de la presidenta de la Corte, Norma Lucia Hernández que lo quiere usar como instrumento de presión hacia la Cámara de Diputados.

Y es que dijo, la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita a las personas, ya que son compensaciones extraordinarias en materia de pensiones, jubilaciones, gastos médicos y otros.

“Yo reto a cualquiera de los integrantes de la SCJN a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro”, reiteró el coordinador de Morena en San Lázaro.