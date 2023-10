El estudio que realiza el gobierno de Puebla en la vía Atlixcáyotl es para analizar la situación de movilidad y proponer propuestas de mejora, pero no se quitarán paraderos de transporte, pasos ni puentes peatonales, ya que diario transitan 5 mil vehículos y 3 mil personas.

En rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó que estas acciones sean para beneficiar a algún particular, como se dijo tras la prueba piloto la semana pasada, pues dejó en claro que al comunicar tres municipios es necesario contar con un estudio urbanístico táctico.

Acompañado del secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Omar Álvarez Arronte, el mandatario dijo que en una primera instancia ya se colocaron 40 cámaras a lo largo de la vialidad, entre el bulevar del Niño Poblano y la avenida de Las Torres y también se contempla el cierre de manera temporal a las vueltas a la izquierda.

“Lo que buscamos es garantizar una movilidad segura, incluyente, sostenida, resiliente, y con estrategias apegadas a las normas nacionales e internacionales y cualquier tipo de acción en esta avenida no busca beneficiar a algún particular, no hay ninguna construcción, proyecto o permiso que venga para esta avenida, es fundamental tenerlo claro”, expresó.

Con esto, igual se pretende dar solución al caos vial que se presenta en “horas pico” por ser una de las vías con mayor flujo vehicular en el estado, además de que responde a una queja ciudadana en la que no se pueden quedar como espectadores, luego de que lleva años sin ser intervenida.

Serán 3 etapas entre octubre y noviembre

Por su parte, el secretario de Transporte explicó que se instaló una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública, Infraestructura, Banco de Tierra para la ejecución de dicho estudio que se llevará a cabo en tres fases que concluirá hasta noviembre con propuestas a ejecutar.

Explicó que la primera ya se echó a andar este lunes desde las 5 de la mañana con la colocación de cámaras en los principales puntos de conflicto como son la 25 Sur, 35 Poniente, camellón frente a Toyota y CCU, San Martinito y Camellón a La Vista y concluirá el 22 de octubre en la que se buscará identificar el número y comportamiento de los usuarios sobre todas las intersecciones de la vialidad.

La segunda se ejecutará del 22 al 29 de octubre con los cierres temporalmente de tres vueltas a la izquierda a la altura de la tienda de autoservicio Home Depot, el Complejo Cultural Universitario (CCU) y el Tecnológico de Monterrey, por lo que para para retornar sobre Atlixcáyotl se tendrá que usar los distribuidores de Las Torres y Niño Poblano.

Mientras que la tercera fase será del 30 de octubre al 10 de noviembre en la que se dará a conocer el análisis que permita identificar las alternativas de solución para garantizar el derecho a una movilidad segura, pues la problemática actual es el congestionamiento vial que causa demora en los tiempos de traslado e insatisfacción en los usuarios.

Además de que el incremento de la demanda de movilidad en la zona, tecnología semafórica obsoleta, deterioro y falta de señalética, paradas del transporte público en zonas que causan conflicto, iluminación deficiente en la vialidad, así como falta de estudios técnicos respecto a la estructura vial es lo que ha generado esta situación.

Se buscan alternativas de mejora

Lo anterior, también porque la Vía Atlixcáyotl fue construida entre finales de la década de los años 80 y principios de los 90, por ello, ya se concluyó el tiempo de vida de los semáforos que llevan más de 20 años y con esto se conocerá el número y tipo de usuario, los patrones de movimiento, tiempos de traslado y alternativas de movimiento de acuerdo a la infraestructura existente, para buscar y ejecutar soluciones.

Por otra parte, sobre la licitación que se emitió para un estudio para la implementación de un sistema de transporte masivo en la avenida Las Torres, desde San Andrés Cholula hasta La Margarita, el gobernador dijo que solo es para identificar la situación que se tiene de origen a destino, aforo para identificar las necesidades de movilidad en la zona.

Sin embargo, descartó que se trate de un proyecto para un nuevo derrotero de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), pues hasta el momento lo único que se tiene contemplado es la Línea Metropolitana que correrá sobre todo el Periférico Ecológico.