El diputado local de Morena, José Iván Herrera Villagómez, propuso un punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial que elabore un presupuesto en 2024, con reducciones de salarios de altos mandos, para mejorar los sueldos de trabajadores.

Aunque, el morenista no específica que sean salarios de magistrados, jueces, secretarios de acuerdos, entre otros de alto rango, se podría entender que se refiere a ellos como integrantes de ese poder.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para su estudio y resolución procedente.

Lo anterior, podría ser con relación a lo que se pretende hacer en la Cámara de Diputados federal sobre desaparecer 13 fideicomisos que benefician a la “burocracia dorada” del Poder Judicial, para que los 15 mil millones de pesos que los conforman se destinen a otros programas sociales.

Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que los recursos de esos fideicomisos sean utilizados para lograr que las becas Benito Juárez de educación básica sean universales.

Es importante mencionar que el titular del Ejecutivo federal puntualizó que no implica que los trabajadores de dicho poder “se van a quedar sin sueldos, sin prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie”.