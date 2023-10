Castillo y el Congreso, Celis,Nancy, López e informes

Eduardo Castillo López, de 39 años, originario de Cuayuca de Andrade en la Mixteca poblana, morenista, Diputado Local por Acatlán de Osorio, es el actual Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado no pretende cargo público alguno. Quiere terminar su encargo y no desestabilizar al Poder Legislativo.

En reunión con columnistas en el Hotel El Sueño en el Centro Histórico de Puebla Capital, expresó lo siguiente:

-No estoy interesado en reelegirme como Diputado Local y no busco ser candidato a la Diputación Federal. La primera tarea que tengo es no desestabilizar al Congreso del Estado de Puebla, tiene equilibrios y debo mantenerlos.

-Los asuntos pendientes del Congreso son la aprobación del Presupuesto del Estado, las Leyes de Ingresos Municipales y el tema del aborto.

-Una de las leyes pendientes más complicadas es la relativa con el aborto, de la cual no he emitido ninguna opinión porque se trata de una responsabilidad que deben asumir todos los grupos legislativos y no corresponde al Presidente del Congreso pronunciarse en favor o en contra.

-Cuando menos una treintena de los actuales diputados buscarán la reelección u otros cargos de elección popular.

-Solamente dos legisladores morenistas le han dicho que no buscan reelegirse, ni tienen interés en un cargo de elección popular.

Castillo López, un hombre sencillo, sin presunciones, hijo de migrantes, de origen campesino y quien ha cultivado la tierra confía en la frase “Si Dios quiere”. Coordina actualmente la Bancada de Morena en el Congreso. Es abogado egresado de la BUAP, con Maestría y estudia un Doctorado y añade que:

-El Gobernador Sergio Salomón Céspedes es un hombre íntegro, con experiencia, que mantuvo la estabilidad en el Congreso cuando fungió como Presidente. Desde diciembre ha dado certidumbre, ha dialogado con todos los grupos y hace cosas importantes para Puebla y los poblanos.

-La elección de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como Gobernador el 15 de diciembre de 2022 fue una decisión de los 41 diputados y por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias quienes tomaron la determinación ante la posibilidad de una imposición.

-No soy un hombre ambicioso y si al terminar este encargo no tengo nada, regresaré a mi municipio a seguir trabajando en el campo, como lo he hecho con mi padre, quien estuvo 22 años como migrante en Nueva York.

-Es difícil la situación de inseguridad existente en la Mixteca. El problema debe abordarse desde tres puntos, como son atacar la raíz la pobreza, fortalecer la familia y la educación. Deben reconstruirse el tejido social.

Ataques y calumnias

Transportistas y choferes de la Ruta 100 agremiados al Movimiento Antorchista denunciaron los ataques y calumnias que han recibido por parte de personas pertenecientes a la Ruta Súper Express de Oriente.

Ovidio Celis, Líder de los transportistas antorchistas en Puebla, manifestó que es urgente que la Secretaría de Transporte (ST), intervenga y actúe para resolver este conflicto que viene de años atrás y que está afectando a ambas partes involucradas.

Hizo un llamado a la Secretaría de Transporte, al titular Omar Álvarez Arronte y al Subsecretario Hugo Cruz, porque el problema no es nuevo, están enterados y a últimas fechas ha crecido a niveles en los que ha habido agresiones armadas en contra de nuestros operadores, denunció Celis. Declaró en que la Secretaría de Transporte es la indicada para resolver este problema y que ya han hecho denuncias por escrito a la ST.

Regresa Nancy de la Sierra

Nancy de la Sierra Arámburo, Senadora de la República, regresó al PRI, luego de transitar por la vía independiente y abandonar la alianza Morena-PT que en 2018 la instaló en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El Dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, le dio la bienvenida en la Ciudad de México, donde estuvieron el Coordinador de la Bancada priísta Manuel Añorve Baños y el Líder Estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien celebró la reincorporación, al destacar su experiencia y su aporte a la unidad del partido que encabeza. Al día siguiente De la Sierra fue recibida con grandes honores en el PRI Estatal.

Expresó al ser recibida por Alejandro Moreno que, si hay una posibilidad de que el Frente Amplio por México seleccione a una mujer por la candidatura al gobierno de Puebla, buscará representarlos en la jornada electoral de 2024.

Informe del diputado López

Acompañado por líderes del Partido del Trabajo (PT), el legislador Antonio López llevó a cabo su Segundo Informe de Actividades y como Coordinador de la bancada en el Congreso del Estado reafirmó su compromiso como un hombre de resultados.

Durante su informe, el legislador conocido como Toño López informó que, durante su segundo año en el cargo, presentó 57 iniciativas ante el pleno, escuchó a más de 10 mil ciudadanos y formó 600 comités ciudadanos.

Desde su punto de vista, los principales problemas de la ciudadanía son seguridad, ingresos y servicios públicos en Puebla Capital. Presentó un decálogo de iniciativas para prevenir el delito y fortalecer la seguridad pública, propuestas abarcan desde exhortar a los Ayuntamientos a crear Planes Municipales de Prevención del Delito hasta aumentar las penas para los violadores.

Red de drenaje en el Centro Histórico

En un recorrido por las obras del Centro Histórico de Puebla con el Presidente del Consejo de Comerciantes del Centro de la Ciudad, José Juan Ayala, atestiguó el término de los trabajos de drenaje en el primer cuadro de la ciudad, acompañado del Director de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz.

La empresa concluyó la rehabilitación de 7 kilómetros de la red de drenaje, la renovación de mil tomas domiciliarias e igual número de medidores instalados.

Afirmó que luego de la sustitución del sistema de drenaje en calles emblemáticas como la 10, 12, 14 y 16 oriente-poniente, desde el Boulevard 5 de mayo a la 11 norte, las calles 3 y 5 norte, entre la 14 y 18 poniente y en la 4 norte, entre la 10 a la 18 poniente, actualmente se lleva a cabo la renovación del drenaje en los últimos 2 cruces peatonales, con tecnología de punta y procesos no invasivos que evitan la apertura de zanjas y el cierre de calles, con la instalación de mangas, sobre la calle 5 de Mayo y los cruces de la 10 a la 16 oriente-poniente.

Informe de alcaldes ante SSC

El Gobernador Sergio Salomón Céspedes asistió a los informes de los presidentes municipales de Atlixco, Izúcar de Matamoros y Chiautla, donde recalcó que su administración invierte en los 217 municipios, de la mano con la Federación y los alcaldes.

En Atlixco, luego del informe de la Alcaldesa, Ariadna Ayala Camarillo, anunció una inversión de 100 millones de pesos para la rehabilitación de los bulevares Sor Juana Inés de la Cruz y Niños Héroes, la construcción de un espacio multideportivo y acciones de mejoramiento del relleno sanitario.

En Izúcar, ante Irene Olea Torres, llamó a las autoridades y ciudadanía a continuar privilegiando el diálogo, comunicación y unidad, para generar comunidad. En Chiautla, el Mandatario externó ante el Alcalde Reyes Miranda Hernández, que se tiene en el Estado el programa Impulso al Agave Mezcalero, con el cual serán creadas cooperativas, mismas que fortalecerán la economía de productores.

En fin, como dice la copla española:

No adelantes el discurso

porque hay que pensarlo bien,

porque a veces discurrimos

sobre lo que no ha sido ni es.

