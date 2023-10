Xóchitl está extraviada “urge un manotazo”: Beatriz Pagés

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz está perdiendo sus bases sociales y está quedando atrapada en los intereses de los dirigentes de los tres partidos políticos de los que dependen sus recursos, sus estructuras electorales y la militancia asegurada.

Una de las activistas sociales más dinámica y con mayor presencia pública, la periodista Beatriz Pagés Rebollar, lanzó una crítica muy severa en la edición 3669 de la revista Siempre qué está circulando esta semana. Y más que una crítica, el texto editorial firmado debe leerse como un reclamo directo a la insensibilidad de la encargada de construir el Frente Amplio por México no sólo con los tres partidos de oposición dominantes, sino sobre todo con las organizaciones sociales que salieron a las calles a defender al INE y a la Suprema Corte y se convirtieron en un pivote fundamental de la candidatura de la senadora panista.

El editorial de la revista Siempre fue todo un mensaje político: “¿Y dónde está el piloto?”, refiriéndose obviamente al piloto de la oposición. Y dice así:

“Veraz o no, la encuesta de El Universal debió prender los focos rojos de la oposición. Colocar a Claudia Sheinbaum a 30 puntos por arriba de Xóchitl obliga a resetear la bitácora del vuelo.

“La distancia entre una y otra aspirante está en el piloto. Sheinbaum tiene como jefe de campaña el presidente López Obrador, (quien) marca desde las mañaneras el rumbo, los contenidos, manipula las emociones de los electores más pobres. “Agradezco a las comunidades indígenas de Oaxaca que nos ayuden a construir la carretera de Oaxaca a puerto escondido”.

“López se encargó de construir la imagen de Claudia. Logró hacer saber que es su favorita, la heredera de la obra política, la que se atreverá a radicalizar la cuarta transformación.

“Hay la percepción de que detrás de la ex jefa de gobierno hay apoyo, equipo y dirección. La maquinaria oficial está operando para hacerla ver como una candidata a la presidencia de la República, como una ganadora. Ya no como una “corcholata” más.

“Del otro lado, no está claro quién es el piloto. Se habla de dos, tres o cuatro consultores. Todos meten la mano. Todos opinan. Todos creen saber de campañas políticas. Lo mismo hay excandidatas perdedoras que asesores improvisados.

“Alguien tiene que dar un manotazo en la mesa para meter orden. Tiene que haber una cabeza y esa debe ser Xóchitl. Tiene que estar al frente. Pero arropada por un equipo de talentos que no se ve, por una narrativa que no es clara y un estilo disruptivo de campaña que contraste con la de una contrincante espuria y acartonada.

“La percepción en campañas políticas es decisiva. Define la derrota o la victoria. La gente siente que en el cuartel de Sheinbaum hay ruta, es ella la candidata y nadie más. En el cuartel de Xóchitl, en cambio, hay dudas, indecisiones y hasta traiciones.

“El Frente Amplio opositor se enfrenta a un proceso inédito. Son tres partidos políticos más las organizaciones o ciudadanas las que tienen que ponerse de acuerdo. Pero lo inédito no justifica la tardanza y menos el fracaso.

“Hoy lo inédito es oportunidad. Xóchitl por su origen ciudadano y carácter desacomplejado puede ser una campaña embriagadora. Angela Merkel decía que su éxito político se debió a que siempre caminó al lado de la gente. No adelante. No atrás, sino de la mano.

“La queja se repite: ‘los partidos han dejado sola a Xóchitl’. Los partidos no la han dejado sola. Más bien, no saben qué hacer con ella. ¿Qué trato darle a una candidata ciudadana? Lo único cierto es que no deben devorarla. Darle el vehículo, la pista para que corra, acordar con ella un inteligente acompañamiento para que Xóchitl conserve la marca social.

“Sheinbaum que echar mano de Juan Ramón de la Fuente para demostrar que en su equipo hay figuras de peso, cuando en la oposición hay talento de sobra. La pregunta es: ¿dónde están José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid?

“Cuando las encuestas no favorecen deben ser leídas sin soberbia y con total humildad. No sirve negarlas. Tampoco suicidarse en ellas. Lo importante es atender las señales: la nave necesita un piloto”.

El texto de la periodista y activista Pagés Rebollar da en el blanco: la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz se está perdiendo en el desorden y en la falta, en efecto, de un piloto.

Política para dummies: La política es el orden, no el desorden.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

