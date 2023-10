Personalmente dirijo investigaciones del caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que encabezará las investigaciones del caso Ayotzinapa por lo que está convocando todos los días al gabinete de Seguridad “para ir a fondo”, explicó.

Durante su tradicional conferencia matutina, explicó que su decisión es resultado de que existen conservadores infiltrados en las Comisiones de Ayotzinapa y de la Guerra sucia, pues estos acusan que el ejército no ha entregado información completa en ambos casos.

“Se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo”

Insistió en que se han dado avances pues “no hay en el mundo un caso donde (…) se tenga en la cárcel a dos generales, a miembros del Ejército, al procurador anterior (Jesús Murillo Karam), al señor (Tomás) Zerón (ex titular de la Agencia de Investigación Criminal), que aun con el conflicto de Israel con este grupo palestino, aun nosotros vamos a seguir insistiendo (en su extradición)”.

Cienfuegos y Mecanismo de Esclarecimiento

López Obrador defendió la entrega de reconocimientos a tres generales del Ejército que fueron directores del Heroico Colegio Militar (HCM), entre ellos el ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio pasado, Salvador Cienfuegos. Cuestión que fue cuestionada en varios medios.

“¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? (…) No es sólo por lo de los 43. No hay en la investigación, nada en donde se acuse de manera directa al general, de Ayotzinapa, para que también quede claro (…) el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior”, cuestionó.

Sobre las denuncias de integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad de la guerra sucia, que han dicho que hay negativa del Ejército para entregar información que lleve a la verdad de esos crímenes cometidos entre los 60 y 90 del siglo pasado.

“Creo que hay mucha desinformación y hay mala fe, de parte de quienes manejan esto (…) Les quiero recordar que cuando fui a tomar posesión como presidente, empezaron los del bloque conservador, del PAN, a contar del 1 al 43, o sea, ellos enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos”.

Insistió que los expertos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico “están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad”.

Subrayó que, “primero, a mí me obedecen (Seden, cuando él instruye que se entregue la información); segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente, es una regla de oro de la democracia, no podemos ocultar absolutamente nada. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa”.