Mi futuro político está en manos de los ciudadanos: Tlatehui

“Mi futuro político rumbo al 2024 está en manos de los ciudadanos de San Andrés Cholula”, subrayó el edil, Edmundo Tlatehui Percino en un mensaje político que dio en la lectura de su Segundo Informe de Gobierno.

El alcalde panista, reconoció que gobernar no es tarea fácil, pero afirmó que, en estos dos años de su gobierno, ha demostrado, resultados, eficacia y progreso, pese a la polarización social que han alentado sus detractores políticos.

En todo momento ha impuesto un gobierno abierto, de diálogo y tolerancia de los diferentes credos políticos y ante la calumnia y la difamación ha sido generoso con sus detractores.

“La denostación, la burla y la calumnia hacia su persona, demuestra que la oposición no tiene propuestas para el desarrollo y progreso del municipio y solo confirma que el PAN sigue siendo la mejor opción para gobernar”, afirmó el edil ante representantes de todos los sectores sociales de San Andrés Cholula reunidos en la Ex Hacienda La Paz, recinto oficial del Segundo Informe de Gobierno.

El cambio de rumbo es visible en San Andrés Cholula, que muestra progreso y desarrollo a dos años de un gobierno panista. “Hemos servido con humildad y gobernado para todos. Como gobierno, mantendremos la colaboración con el gobierno estatal y el federal”, remató el edil.

“Mi gobierno no será rehén de ningún grupo de presión política. Los ciudadanos me pusieron de alcalde, me asignaron la tarea de gobernar y, por ende, a los ciudadanos me debo y les rindo cuentas de mi actuar”.

Finalmente rubricó su mensaje político, señalando que no tiene sentido hablar de pretensiones políticas para reelegirse pues “la decisión será de los ciudadanos”.