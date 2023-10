FMT olvida inscribir tenistas mexicanos a Juegos Panamericanos

La Federación Mexicana de Tenis (FMT) no realizó el registro de los tenistas nacionales que participarían en los Juegos Panamericanos de este año. Ante dicha la situación, el Comité Olímpico Mexicano (COM) ha puesto cartas en el asunto.

Los Juegos Panamericanos 2023, por celebrarse del 20 de octubre al 5 de noviembre en la capital chilena de Santiago, se encuentran a la vuelta de la esquina. Para dicho evento, se había anticipado la participación de al menos 638 deportistas que compondrán a la delegación mexicana.

🇨🇱🌎🫶 LES ESTAMOS ESPERANDO ‼️#Chile será sede por primera vez en su historia de unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. ¡Estamos a días de iniciar la fiesta de #Santiago2023! ¿Viajas a nuestro país? ¡Cuéntanos desde dónde! 👇🏽 pic.twitter.com/nOazFwSzWF — Santiago 2023 (@santiago2023) October 11, 2023

Sin embargo, este número de atletas ha quedado reducido, y todo, debido a los errores administrativos por parte del máximo organismo del “Deporte Blanco” nacional, la FMT. Y es que esta, a pesar de que era su obligación, no inscribió a ni una de las y los representantes del tenis mexicano que competirían en los torneos de la disciplina durante la justa continental.

Ante tal hecho, y al enterarse de la omisión de la FMT, el COM intervino a favor de los deportistas y buscó que la organización de admitiera de los tenistas mexicanos que no habían sido registrados. No obstante, únicamente consiguió que se le concediera la inscripción a tres de ocho tenistas que tenían prevista su participación en el evento.

Estos tres cupos que el COM rescató fueron para Ernesto Escobedo, Alan Rubio y Leo Lavalle, quienes competirán en el torneo varonil individual. Mientras tanto, México se quedará sin presencia en el torneo de dobles varonil, así como en todas las competiciones de la rama femenil, en esta última por primera vez en toda su historia dentro de los Juegos Panamericanos.

Los tenistas afectados que no irán a los Panamericanos

En un inicio, se tenía pensado que México fuera representado por los que fueran sus mejores tenistas clasificados disponibles. De esta manera, se tendría en la rama varonil, además Escobedo, Rubio y Lavalle; a Miguel Ángel Reyes-Varela y Hans Hach Verdugo para la categoría de dobles, aunque estos dos, han quedado descartados tras lo ocurrido.

¡Faltan solo 8 días para los Juegos Panamericanos! 😄🇲🇽 Prepárate para la diversión deportiva que se avecina. #RumboaSantiago2023 pic.twitter.com/zvhYNCrxwB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 12, 2023

Por su lado, el equipo femenil que se quedó fuera de los juegos estaba compuesto por Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez y Fernanda Navarro, quienes se había hecho de su lugar en calidad de suplentes. Esto, debido a que la tres primeras clasificadas del país, Marcela Zacarías, Renata Zarazúa y Fernanda Contreras, habían rechazado su participación en los Panamericanos, ya que se les empalmaba con la disputa del torneo de la Women’s Tennis Association (WTA) de Tampico.