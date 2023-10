El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial que la Cámara de Diputados propne que desaparezcan, sean utilizados para lograr que las becas Benito Juárez de educación básica sean universales.

Desde Palacio Nacional en conferencia de prensa, el mandatario explicó que es facultad de la legislativo federal decidir sobre qué hacer con el dinero, pero “ayudaría muchísimo (que se destinara) para becas de familias pobres”.

Expresó que hasta el momento sólo tres programas son universales: pensión para adultos mayores (aumentará 25 de enero a partir de enero próximo), pensión para personas con discapacidad (sólo 18 estados) y becas para estudiantes de educación media superior en escuelas públicas (estimo que cuatro millones son beneficiados).

En cambio, en el nivel básico y superior no es de carácter universal, pues se prioriza la población más pobre, no obstante, “lo ideal es que fuera universal (…) así, que si me preguntan ¿en qué se debe destinar el dinero (de los fidecomisos) diría: pues a eso”.

Reiteró que la desaparición de 13 fideicomisos no implica que los trabajadores de dicho poder «se van a quedar sin sueldos, sin prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie». Recordó que Benito Juárez afirmó que los funcionarios «tenían que aprender a vivir en la justa medianía (…) ¿Cómo va a ser justa medianía ganar 700 mil pesos mensuales si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales?«.

Hizo un llamado al Poder Judicial pues expresó “como la vida pública, es cada vez más pública, quizá el ministro resuelve hoy que se utilice lo del fidecomiso dedica a privilegios para las becas ¡sería extraordinario!”.