Conservar los logros e impulsar los cambios de la 4T

Hace unos días acompañé a mi amigo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, en la rendición que realizó de su 5º Informe de Labores Legislativos, evento en el que estuvo cobijado por importantes liderazgos políticos y sociales a nivel estatal y nacional, pero en el que además recibió el reconocimiento de su trabajo por parte de las y los poblanos, así como de sus paisanos en Tecamachalco.

Este informe, más allá de un encuentro con la ciudadanía, nos remite a un ejercicio de rendición de cuentas y a una práctica democrática que deberían ejercer quienes hoy nos representan en el Congreso de la Unión, ya que a través de él podemos tener un balance sobre las tareas eminentemente legislativas, así como de los trabajos de gestión que se han puesto en marcha, lo cual permite estrechar el compromiso y corresponsabilidad del representado con sus representantes.

Lo cierto es que no todos saben que los diputados y los senadores no tienen la obligación de realizar un evento público para rendir cuentas a los ciudadanos en ejercicio de sus cargos, razón por la cual tener el compromiso de hacerlo de manera proactiva se vuelve algo más plausible.

Es por ello que destaco esta iniciativa de Ignacio Mier, pero además el trabajo realizado desde la encomienda que tiene como legislador de Puebla, así como coordinador de los diputados de Morena y como Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, lo cual abona al bienestar y transformación del pueblo de México.

No ha sido el solo hecho de empujar tal o cual iniciativa, sino de lograr que el país camine con un rumbo definido, el cual sin duda ha sido el de lograr permear los principios de la Cuarta Transformación en lo más profundo de la nación.

Lo anterior se puede constatar en los resultados que ha logrado en estos últimos cinco años en México el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los cuales se han materializado en el bienestar de las familias mexicanas para quienes ha disminuido la pobreza de manera histórica, además de que los programas sociales ahora están garantizados en la Constitución. También ha aumentado el salario de las y los trabajadores, se mantiene la estabilidad económica y el peso es hoy una de las tres monedas más fuertes del mundo.

Asimismo, no escapa del radar el que se ha legislado a favor de las mujeres y las niñas, de la igualdad y la inclusión, al tiempo que se ha avanzado para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas y todos.

Lo anterior ha sido posible gracias a que se acabaron los privilegios, se aplica la austeridad y se combate la corrupción sin tregua, pero sobre todo a que, por primera vez, se puso en el centro de las políticas públicas y de la propia legislación en México, al pueblo.

Esa ha sido la encomienda de la bancada de Morena y de sus partidos aliados, a la que en la legislatura anterior tuve el honor de pertenecer, el trabajar para que quienes menos tienen sean los que reciban los beneficios y no solo los cuates o los grupúsculos de poder.

Desafortunadamente, esta encomienda no es fácil cuando no existe en el congreso una mayoría calificada, pues en el país aún existe una oposición que se guía por las filias y las fobias y no por el bienestar de las y los mexicanos.

Justo ahí es donde reside la importancia de seguir empujando la posibilidad de que para el 2024 exista en el Congreso de la Unión una mayoría calificada que nos permita en México conservar los logros y profundizar los cambios de la Cuarta Transformación.

Por ello es que hoy, en el marco del 5º Informe de Labores Legislativas de Nacho Mier, celebramos también los grandes logros alcanzados por los legisladores de la Cuarta Transformación, los cuales deben tener continuidad.

Los resultados hablan por sí solos, miles de poblanos estamos convencidos que es, precisamente esta gran experiencia y capacidad probada, la mejor opción para liderar con éxito los esfuerzos de la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T en nuestra entidad.

No tengo duda que vienen grandes tiempos para Puebla y que la trasformación para México tendrá continuidad.

