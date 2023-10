Reino Unido e Irlanda compartirán sede de la Eurocopa 2028

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció que los países del Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte; compartirán junto a Irlanda del Sur en 2028 la sede de su máximo torneo de selecciones, la Eurocopa.

A menos de un año para la realización de la de Eurocopa 2024 en Alemania, el Comité Ejecutivo de la UEFA llevó a cabo desde su sede en Nyon, Suiza, la designación de las sedes para las dos siguientes ediciones de su magno evento continental, la cuales se realizarán en 2028 y 2032.

Respecto a la primera, la del 2028, la candidatura compuesta por las cuatro entidades del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto a Irlanda del Sur, fue la que se llevó la contienda. El conglomerado se impuso en las votaciones a la propuesta hecha por Turquía.

