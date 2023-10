La propuesta de regular los taxis piratas que operan en el periférico, a través de una plataforma, es viable siempre y cuando se haga como transporte mercantil y no colectivo, con las normas que marca la ley en Puebla.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Anuar Musalem Valencia, subdirector de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), quien indicó que la idea es buena, pero tiene que ser aplicada similar a lo que hacen las Empresas de Redes de Transporte (ERT).

Esto, luego de que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Omar Álvarez Arronte, informó en entrevista el lunes que una se busca poner orden con las unidades que prestan el servicio de manera ilegal en esta vialidad, en donde se estiman que hay mil 700.

Y es que, explicó, en el Periférico Ecológico los vehículos que se dedican a esto lo hacen de manera ilegal, ya que no están rotuladas como un taxista tradicional y en su mayoría son automovilistas particulares que exceden el número de pasajeros que están permitidos.

Detalló que en este modelo van de un punto A al B o C, no como ahora que tienen rutas predefinidas por montos de 15, 20 o 30 pesos, pues ninguna plataforma permite eso, pues el problema ahorita es que son vehículos particulares con recorridos específicos que la genta ya sabe cuáles son.

“Si es viable para que funcione como transporte mercantil, eso sería buenísimo, decirles, dejen de hacer colectivo y regularícense, pero se tiene un detalle, porque cuando se dan de alta se piden diversos lineamientos para que den el servicio, quiero pensar que la secretaría que a la par de esto, irá normando las condiciones básicas de este servicio”, expresó.

Agregó que el hecho de que sea una plataforma poblana le daría un plus, aunque la SMT tendrá que garantizar todas las condiciones para este proceso, ya que no solo es para poner orden, sino que todos los lineamientos para su funcionamiento se cumplan como es no superar los cuatro pasajeros, contar con seguro, tarifas específicas y que su servicio sea a través de aplicación y no en sitio de base.

Se pondría orden y evitarían esperas

Musalem Valencia manifestó que igual se debe tomar en cuenta en que si el servicio sería a través de una aplicación o no, ya que hay personas que no tienen un teléfono inteligente para descargarla, ya que esa sería la forma en que se pondría orden y así evitar que se hagan las filas o se vean personas esperando que se junten tres o cuatro.

“Tendrán que dejar de trabajar como lo están haciendo actualmente porque la secretaría les impediría que sigan como transporte colectivo, pero les diría tengan con qué hacer su servicio, pero una plataforma no va alojar las condiciones actuales de operación, sino que se tiene que normar lo más que se pueda y seguro habrá quienes cumplen y cuáles no”, declaró.

Dijo que la única forma de acabar con el pirataje, no solo en el Periférico Ecológico, sino en cualquier otra vía de transporte, es otorgando un servicio de calidad y seguro, ya que mientras eso no se tenga, seguirá igual, pues mientras haya oferta de usuarios, seguirá la demanda.

Indicó que tiene que ser un proyecto párelo entre el funcionamiento de la Línea 4 y la regulación y control de los taxis piratas, toda vez que una debe complementar al otro, pero reiteró que por ello tiene que ser contemplado como mercantil y como de uso colectivo.

Esto, porque detalló que el periférico tiene 18 arterias perpendiculares que lo cruzan o “cortan” y en todas estas intersecciones pasan unidades, por lo que el nuevo derrotero será un integrador que unirá a todo el corredor metropolitano, junto con las otras tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

“Yo creo que es un buen proyecto, pero visto como servicio mercantil, yo creo que verán cuántos serán los que se sumarán, ahorita podemos ver que están los operativos y esto tiene que ser un programa, con una plataforma tal vez no se solucione por completo, pero sí será una ayuda”, remarcó.