El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep), encabezado por Amaury Alejandro Trejo Rivas, informó del aumento salarial del 5.5 por ciento a trabajadores de este organismo para mejorar las condiciones laborales.

Al respecto, el organismo legitimó este derecho a los trabajadores para mejorar sus finanzas con el aumento salarial, el cual quedó desglosado de la siguiente forma:

Incremento directo al salario base: 5 por ciento.

Incremento de 93.50 pesos al fondo de ahorro , pasando de 156.50 a 250.00 pesos quincenales.

Incremento en vales de despensa de mil 500 pesos pasando de 11 mil al 12 mil 500.

A fin de garantizar en todo momento los derechos de los trabajadores, mediante la generación de mejores condiciones laborales que repercutan en su bienestar personal, profesional y familiar.

Esto luego de que el Issstep ha realizado modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo actual, lo que generando un proyecto que permita solucionar la problemática en varios aspectos que se tienen a nivel institucional y para los trabajadores con el incremento salarial.

A fin de materializar lo antes expuesto, la Dirección General informó que ha citado al Comité Ejecutivo Sindical, a través de su representación, a las 11 de la mañana del miércoles 11 de octubre de este año, para que se formalice un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y que sea aplicado a partir del primer minuto del día 14 de octubre del 2023.

De lo anterior, con el objetivo de mantener plenamente informada a la base trabajadora y derivado del proceso de revisión contractual, el ISSSTEP da a conocer los siguientes antecedentes:

El pliego de peticiones con emplazamiento a huelga por revisión contractual y salarial del periodo comprendido del 14 de octubre del 2023 al 13 de octubre del 2024, únicamente fue promovido para incrementos económicos, no así para realizar la revisión contractual.

Dicho pliego se encuentra suspendido hasta en tanto se substancie el conflicto competencial, ya que los Tribunales ante los cuales se promovió se declararon legalmente incompetentes para conocer del asunto.

Cabe señalar que el proceso judicial (Tribunal Laboral y Tribunal de Arbitraje) que deriva del pliego de peticiones podría tardar de dos a cuatro meses en resolverse.

No se omite mencionar que el Instituto fue notificado de una invitación para conciliar con el SUTISSSTEP ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, instancia no competente para los efectos del pliego petitorio, razón por la cual no acude una representatividad del ISSSTEP.