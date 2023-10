Nuestra postura es a favor del respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

José Antonio Robledo y Meza

Roberto González Coyomani

Gonzalo Salgado Villa

La embajada de Israel en un comunicado del 9 de octubre de 2023 pretende obligar al Presidente de México a violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en la fracción X del artículo 89 lo mandata a “Dirigir la política exterior (…) En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Por lo dicho es inaceptable lo que la embajada de Israel reprocha al Presidente de México de “respaldar y apoyar al terrorismo”. La postura enérgica del Presidente de México es de respeto a la Constitución.

Los integrantes de los proyectos “México el árbol de los mil frutos” y “Temiki radio” apoyamos enérgicamente la postura del Presidente de México expresada en la conferencia de prensa matutina del 9 de octubre de 2023: “Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras.”

Tanto palestinos como israelíes son personas humanas con derechos que deben respetarse y que, por lo tanto, debe ser el diálogo y la no violencia el camino para lograr la paz.

De esta manera secundamos con energía la postura del presidente a favor de la solución pacífica y evitar la guerra. Estamos a favor de los principios de la racionalidad crítica y la no violencia para dirimir las diferencias entre humanos.

[email protected]

2223703233

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.