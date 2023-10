Eden Hazard, tras quedarse sin club, anuncia su retiro del fútbol

El futbolista belga, Eden Hazard, quien vistiera la camiseta de equipos como Real Madrid y Chelsea, luego de que se quedara sin equipo para la presente temporada 2023-24, anunció oficialmente su retiro del balompié profesional.

Este martes 10 de octubre, a través de una foto publicada en su cuenta de Instagram en la cual aparecía portando la playera y gafete de capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard anunció que, a sus 32 años, y después de 749 partidos y 200 goles como profesional, ponía punto final a su carrera como futbolista en activo.

“Hay que saber escuchar y decir «detente» en el momento adecuado. Después de 16 años de carrera y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera futbolística profesional. Hice mi sueño realidad, jugar y divertirme en los campos de toda Europa y el mundo”, escribió el deportista.

https://www.instagram.com/p/Ci12pLYtG7a/?hl=es

Cabe recordar que, después de que en el mes de junio anunció su salida del Real Madrid, hubo varias especulaciones sobre su futuro, algunos que lo ponían en la Premier League y otros que lo colocaba en el futbol de Arabia Saudita. Sin embargo, al término del mercado de fichajes de verano no fichó con ningún club, por lo que el belga se quedó sin equipo.

Hazard, luego de años de formarse en la cantera del Lille de Francia, debuto en la Ligue 1 un 24 de noviembre del 2007 en un duelo ante el Nancy. Con el equipo francés, Hazard se convirtió en una de la figuras del equipo, siendo pieza clave en el doblete de la temporada 2010-11, en la cual alzó la liga y la copa.

Sus destacadas actuaciones lo llevaron a que en 2012 de se uniera al Chelsea de Inglaterra, club en el que vivió sus mejores años. Con los londinenses levanto títulos domésticos como la Premier League, una en 2014-15 y otra 2016-17; la Copa de la Liga en 2014-15 y la FA Cup en 2017-18, Además, a nivel internacional, conquisto la Europa League en las campañas 201-13 y 2018-19.

In the flesh Eden Hazard was simply wonderful to watch. A world-class footballer who gave us that sense that this was a player who could do pretty much anything with a ball at his feet. pic.twitter.com/hDzWT4yy5K

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2023