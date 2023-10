El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que convocó a una cumbre programada para el 22 de octubre con 11 presidentes y cancilleres de países de América Latina relacionados con el fenómeno migratorio.

“Vamos a llevar acabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio, nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas”, expresó el presidente.

El mandatario mexicano convocó a sus homólogos de Ecuador, El Salvador, Honduras, Belice, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá y Venezuela, además de Guatemala y Colombia, los cuáles no han confirmado su asistencia.

Este encuentro se da en el marco de la próxima reunión que tendrá el primer mandatario mexicano con su homólogo de Estado Unidos, Joe Biden, la cual confirmó también la mañana de este lunes, que será entre el 14 y 15 de noviembre en San Francisco, California para asistir al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

Aclaró que, pese a que había cancelado su asistencia por la presencia del gobierno peruano de Dina Boluarte, reflexionó ante la invitación del presidente Joe Biden a este evento y la cumbre de las américas.

Destaco que no asistiría al segundo evento, toda vez que no estarán presentes todos los países de América, como Cuba. La misma razón por la cual no asistió en la sesión anterior.

Recordar que entre mandatarios de México y EU se establecido el diálogo constante para tratar y buscar frenar la migración.

Migración, preocupa

La intención de López Obrador es que las naciones convocadas elaboren una propuesta para enfrentar el flujo migratorio, particularmente enfocada en atender las causas.

“La mayoría ha confirmado, nada más me falta hablar con el presidente de Guatemala y el de Colombia, todos los demás han confirmado que van a asistir, y vamos a tratar entre nosotros. Es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración, nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes, en el caso nuestro (México) ha habido muchos accidentes”.

Recordó que hace varios días se suscitaron dos eventos donde se volcaron los autobuses en los que viajaban migrantes, uno en Chiapas, donde murieron diez mujeres originarias de Cuba; y otro en Oaxaca, con una unidad llena de migrantes de Venezuela, Cuba y Haití, donde perdieron la vida 16 personas y quedaron lesionados alrededor de 30 más, que son atendidos, dijo, en hospitales de aquel estado.