En Puebla todavía “no hay nada para nadie”, señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ante la difusión de encuestas de los aspirantes morenistas a la candidatura; afirmó que estos ejercicios son las “fotografías del momento”.

En la habitual rueda de prensa, el mandatario sostuvo que no se sabe si será hombre o mujer el perfil, pues los tiempos los ha marcado el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y llamó a los actores a no mezclar los proyectos políticos con el de gobierno, sino que vayan de forma paralela.

Lo anterior, igual luego del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los partidos políticos postular a cinco mujeres en las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se renovarán en 2024, por lo que agregó que no se tiene algo definido.

“Mi opinión pública es que hoy en día, en Puebla no hay nada para nadie, las cosas cambian todos los días y a cada momento, nadie por ahí puede decirse vencedor o ganador. He visto un montón de encuestas y la verdad amigos es que son una foto del momento y de quien la quiere publicar entonces habrá que tener mucha reserva en ello”, expresó.

Incluso, señaló que habrá que tener reserva con su difusión y análisis, ya que no se sabe si también se miden los principios de la cuarta transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, tanto las mediciones nacionales como las locales.

En ese tenor, hizo un llamado a los aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Puebla y sus huestes, a acatar las decisiones que tome Morena en los próximos días, pues con ello se verá si se actúa por intereses de la ciudadanía o personales y mezquinos.

Pidió tener “calma” a los diferentes actores políticos, pues ya están buscando a los grupos disidentes que están en contra de los actuales presidentes y presidentas municipales para generar ingobernabilidad en ciertas demarcaciones como lo de Juan C Bonilla.

Señaló que aquellos “generales” de las huestes deben dedicarse a convencer con argumentos y no con estrategias que ensucian el proceso y con la que sólo consiguen que la sociedad se harte de la clase política-partidista, por lo que les exigió actuar con ética y respeto entre todos ellos.

Por ello, Céspedes Peregrina agregó que en su momento su administración actuará en contra de quienes incurran en estas prácticas, pues el compromiso del gobierno de Puebla es mantenerse respetuoso de la ruta y estrategia política de los diferentes actores.

Pide no mezclar política con gobierno

De igual forma, exigió a los aspirantes mantener sus proyectos políticos en un camino alterno al proyecto de progreso del Estado. “Así que calma, y que esto haga que las huestes de todos los que están queriendo participar, entiendan que son dos vías distintas”.

“Nosotros hemos tratado de generar las mejores condiciones para ser muy respetuosos e insistir que la vía política camina alterna al tema de proyecto de progreso del gobierno del Estado, que se manejen dos vertientes y que sea totalmente separado”, apuntó.

Esto luego de la protesta que se registró este domingo en contra del presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, por parte de pobladores cuando rendía su informe y se manifestaron porque se oponen a la construcción de un Complejo de Seguridad.

Al respecto, el gobernador dijo no estar de acuerdo con ello y no se apoyarán este tipo de manifestaciones, ya que en su momento se va a condenar y se actuará al respecto, pues el edil se vio obligado a suspender el evento de que los inconformes le lanzaron los arreglos florales que se colocaron para el evento.

Y es que, dijo, es “muy raro” que los pobladores se opongan a la construcción de un Complejo de Seguridad Pública en el municipio, cuando es una exigencia que se tiene en todas las regiones y dijo confiar en que no haya un tema político detrás de ello.