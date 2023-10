En qué consiste el Plan C

¿Qué se elige en las elecciones en México 2024?

Se elegirán 20,262 puestos:

1 presidente.

1 jefatura de la ciudad de México

8 gubernaturas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

128 escaños en el Senado de la República.

500 curules en la Cámara de Diputados.

1,098 diputaciones locales.

18,527 cargos municipales y auxiliares

¿Qué es la mayoría calificada del Plan C?

La Constitución establece en el artículo 54 que ningún partido podrá tener por ambos principios —mayoría relativa y representación proporcional— más de 300 diputados. Esta disposición constitucional está expresada en los artículos 9, 17, 19, 48 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La coalición Morena-PT-PVEM requiere ganar 84 senadores y 334 diputados para asegurar tener mayoría calificada. La mayoría calificada es lo que se necesita para aprobar modificaciones a la Constitución. Ahora bien, por sí sólo un partido político no puede llegar a esa representación en ambas cámaras.

En el caso de la Cámara de Diputados, integrada por 500 curules, la mayoría calificada corresponde a 334 ya que debe ser “el resultado de la suma de votos que representa, cuando menos, las dos terceras partes de los presentes” (Art. 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados).

En el caso de la Cámara de Senadores integrada por 128 escaños, la mayoría calificada corresponde a 84 senadores (Art. 94 del Reglamento del Senado de la República).

Si Morena no puede tener la mayoría calificada por si solo, entonces, ¿cuál es la clave para que las decisiones sean con mayor incidencia hacia la trasformación? Se necesitan dos cosas: la primera, que más electores voten no sólo por Morena -qué máximo puede tener 299 curules- sino que los otros miembros de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Partido del Trabajo y Partido Verde) obtengan juntos, al menos, 39 curules; la segunda, que la alianza del “Frente Amplio por México” (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática) obtenga menos de 166 diputados. Para el caso del senado que el “Frente Amplio por México” no obtenga más de 44 senadores. Otra forma de que la coalición “Juntos Haremos Historia” pierda la mayoría calificada es impulsar candidaturas ganadoras que rompan con la coalición una vez llegado como representantes (ejemplo Lily Téllez).

Al tener perdida la votación presidencial el objetivo de los partidos de la coalición del “Frente Amplio por México” es obtener el mayor número de curules y escaños que les permita dos cosas: sobrevivir como partido y segundo, convertirse en una significativa oposición en el próximo sexenio. La guerra intestina en el “Frente Amplio por México”, en los próximos meses, está garantizada. Mi pronóstico es que “Movimiento Ciudadano” puede ser el líder opositor en el próximo sexenio.

