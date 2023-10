El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay tres mexicanos desaparecidos en Israel tras el conflicto palestino-israelí, por lo que señaló que ya se envió un avión del Ejército mexicano; pidió que la ONU intervenga en el conflicto bélico.

Desde la mañanera en Palacio Nacional, expresó que México está a favor de la paz y no considera que deba utilizarse la violencia. “Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exteriores (…) No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia”.

En virtud de ello, anunció que el Gobierno de México ya envió esta mañana un avión del Ejército para regresar a todos los connacionales que están en Israel y adelantó que por la tarde se enviará otro.

Detalló que la cifra total de mexicanos en Israel asciende a 5 mil, de los cuales 360 son los que buscan salir de Israel tras el inicio de los bombardeos del sábado pasado, debido a que se reportan tres personas desaparecidas de origen mexicano.

Ante la situación, el mandatario federal señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe tener un papel activo, “aplicarse a fondo”, ante este nuevo conflicto entre Israel y Palestina que ha cobrado miles de vidas y no dejar toda la responsabilidad al Consejo de Seguridad.

Por lo que propuso que el organismo internacional debería convocar a todos los países para hallar una salida pacífica para esta guerra.

