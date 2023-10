Alcaldes en Puebla fracasan en sus informes de labores

Vaya fin de semana en el maratón de informes de labores de algunos alcaldes al interior del estado de Puebla.

En esos informes, hay que decirlo, estuvo presente el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien debe estar decepcionado de acudir a dichos eventos.

Dichos ejercicios, también reflejan el termómetro rumbo a las votaciones del 2024, cuando ya no habrá reelecciones para algunos ante el hartazgo social.

Arranquemos con lo que pasó el fin de semana en Chignahuapan, donde Lorenzo Rivera Nava, tiene que poner orden en su cabildo, ya que, por culpa de los regidores, su informe de labores se vio empañado.

¿A qué voy? Me cuentan, me dicen, que regidores pidieron trajes Carolina Herrera de 30 mil pesos para el informe de Lorenzo Rivera, y que, al no tenerlos, intentaron reventar la sesión de cabildo el sábado pasado.

Lo peor, es que, si bien no la reventaron, lo que sí provocaron, es que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ya no se quedara al citado informe y eso, digan lo que digan, es una mala señal para el alcalde de extracción priista, de quien reitero, debe poner orden en su cabildo.

Otro ridículo que se vivió este fin de semana, fue con el alcalde de Juan C. Bonilla, quien pasará a la historia por ser un presidente municipal despreciado por sus gobernantes.

¿Acaso dormirá tranquilo luego de que le aventaron basura y lo corrieran de su propio Informe de Labores? ¿Acaso dormirá tranquilo de que su invitado especial, el gobernador Sergio Salomón Céspedes, casi termina arrastrado por su ineptitud?

Y quien tampoco canta mal las rancheras, es la edil de Huejotzingo, Angélica Alvarado Juárez, quien llegó a un Segundo Informe de Labores, lleno de nepotismo y corrupción; prueba de ello, fue la protesta del viernes pasado por la construcción de Casas Ara.

Ahí, la munícipe, demostró que también aplica su Ley de Herodes y sí las cosas no se hacen como ella dice, explota como pólvora.

Si no me cree, ahí están los videos de cuando le reprochan a Angélica Alvarado el tema de huachicol.

Hasta aquí mi reporte.

