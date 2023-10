El edil Eduardo Rivera Pérez anunció que el 15 de octubre dará su segundo informe de gobierno en el auditorio GNP y después tendrá una sesión de Cabildo a las 9:30 de la mañana; en ambos está invitado el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En entrevista, el edil panista detalló que al ser domingo tuvo que ser designado como día hábil por los regidores para la sesión solemne que se hará en el Palacio Municipal, donde dará su mensaje y después se escucharán los posicionamientos de los concejales.

Agregó que fueron invitados los titulares de los tres poderes del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Ejecutivo); Eduardo Castillo López (Legislativo) y Belinda Aguilar Díaz (Judicial) y que ya están confirmadas sus asistencias.

Dijo que, al término de esta actividad, se tendrá el evento masivo en el auditorio ubicado en la zona de Maravillas, que si bien no dijo cuántas personas se prevé que llegue, el inmueble tiene un aforo de 10 mil 500 asistentes.

Sostuvo que están invitados “todos los que quieran asistir”, así como se corrió la cortesía a alcaldes de otras ciudades del estado, del país, senadores, exgobernadores, empresarios y dirigentes de partidos y otros actores de la vida política nacional.

“Es un informe de resultados en el auditorio que está en la zona de los estadios, están invitados todos, solo que me pasen sus datos para saber y con mucho gusto estarán ahí, esperamos que puedan asistir a esta fecha importante”, expresó.

- Publicidad -

Cabe mencionar que este podría ser su último informe, toda vez que es una de las cartas fuertes del PAN y ha mencionado que se mantendrá hasta fin de año, cuando tomará la decisión de si compite o no por la candidatura a la gubernatura con el Frente Amplio.

No hubo denuncias por riña en Romero Vargas

En otro tema, Rivera Pérez informó que tras la riña que se registró en días pasados en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, dos personas fueron detenidas, sin embargo, no se presentaron denuncias penales contra ellos en la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de los agredidos.

Dijo que fue a través de la aplicación de “Alerta Contigo” que los cuerpos de emergencia recibieron el reporte y se trasladaron al lugar, que fue cerca del tianguis de esta demarcación, que derivó en la aprehensión de los involucrados.

-Publicidad-

Sin embargo, refirió que debido a que nadie quiso presentar una denuncia, como gobierno municipal lo que les correspondió fue remitirlos al juzgado cívico para que fueran sancionados como una falta administrativa por alteración del orden público.

“La invitación es a que se tenga una convivencia en paz, a hacer deporte, la violencia no nos lleva a nada, para eso se tienen estos espacios. Es importante que se tenga una sana relación entre vecinos, fue una riña acabando un partido de futbol, no hubo situación grave que lamentar, pero si invitarlos a que esto no suceda”, remarcó.