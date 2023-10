Giménez gana premio al mejor futbolista del mes en Holanda

El mexicano Santiago “Chaquito” Giménez, tras consolidarse como el máximo goleador al momento de la presente temporada de la Eredivisie, fue nombrado como el mejor futbolista del mes de la liga de Holanda y los Países Bajos.

Tal como cada 30 días, este viernes 6 de octubre, la Eredivisie de los Países Bajos hizo la entrega los premios a lo más destacado del último mes dentro de su competencia, con categorías que van del mejor portero, mejor jugador juvenil, hasta el 11 ideal y el mejor futbolista.

Para esta ocasión, durante la entrega de dichos galardones, el futbol mexicano ha dejado de nueva cuenta algo de qué hablar. Y es que Santiago Giménez, seleccionado del “Tri”, gracias a sus 7 goles y 2 asistencias en 4 partidos, no solo entró en el equipo ideal del mes, sino que, además, fue reconocido como el mejor futbolista de septiembre.

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 📊

🇳🇱 Het Eredivisie Elftal van de Maand september op basis van Opta data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲#eredivisiexi #totm pic.twitter.com/zw6I5W1V4P

— Eredivisie (@eredivisie) October 6, 2023