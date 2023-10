Propuestas de Pueblos Originarios vulneraban autonomía de Cholula: Tlatehui

El edil de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui, señaló que no cederán en las tres iniciativas que propusieron representantes de los Pueblos Originarios, porque vulneran la autoridad municipal respecto a la actualización del Plan de Desarrollo Urbano.

En entrevista, indicó que los Pueblos Originarios ya no quieren que se construyan fraccionamientos cerrados y que en los polígonos de los pueblos sean ellos quienes emitan las licencias de uso de suelo.

Así como una tercera propuesta consiste en que si un particular presenta un proyecto que contraviene al Programa de Desarrollo Urbano, sean las asambleas populares las que definan si es viable o no, es decir, queda relegada la autoridad municipal y eso no lo vamos a permitir, sentenció Tlatehui.

Simplemente van en contra de la autoridad municipal y del artículo 115 Constitucional, y por eso, los Pueblos Originarios se amparan y lo seguirán haciendo, pero, finalmente, la ley nos dará la razón, explicó el edil.

Edmundo Tlatehui fue entrevistado, al término de la presentación del Videomaping, denominado Las Lunas de Octubre, que se presenta en la parroquia como una narración del origen de San Andrés Cholula.