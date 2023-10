Poblanos, Nueva York no puede recibir más migrantes: alcalde

En su visita a Puebla, el alcalde de Nueva York, Eric Leroy Adams, señaló que la ciudad que gobierna siempre “ha sido amiga histórica de los migrantes”, pero pidió a las personas ya no dejar sus países porque están rebasados y no tienen capacidad para seguir recibiéndolos.

Eric Leroy Adams, se presentó como el alcalde de “Puebla York” y agradeció la hospitalidad de los poblanos, por lo que descartó que su administración vaya dejar de ser una demarcación a favor de los derechos de las personas que llegan sin papeles de otros pases.

Dijo que Nueva York “es una ciudad amiga” de los migrantes, pues ayudaron a construirla históricamente, pero hizo un llamado a que ya no lo hagan, pues tan solo el último año llegaron 117 mil a la Gran Manzana lo que ha complicado las condiciones de vida para quienes ahí habitan e incluso faltan fuentes de empleo.

Sostuvo que la ciudad está rebasada por la ola de migrantes de México y de otros países de Centro y Sudamérica, por lo que las autoridades estadounidenses están buscando la manera de hacer que la gente se quede en sus lugares de origen, pero rechazó que este impulsando una iniciativa para desaparecer el derecho de asilo.

“Que no se dejen engañar, que no les hagan pensar que al llegar a Nueva York van encontrar trabajo y estar completamente tranquilos, las condiciones no son las deseables porque estamos completamente rebasados, por lo que estamos buscando que la gente se quede en sus lugares de origen”, expresó.

#Ángulo7Informa ll El alcalde de Nueva York, @NYCMayor, dijo que la ciudad siempre será amiga de los migrantes, pues ayudaron a construirla históricamente, pero llamó a las personas a no dejar sus países porque ya no se tiene capacidad para recibirlos. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/sWzXS2kIo9 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 5, 2023

Reconocen su trabajo humanitario

Como parte de la cortesía que hizo el funcionario estadounidense, luego de la gira de trabajo que realizó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en septiembre pasado, el alcalde neoyorquino agradeció la hospitalidad de la Angelópolis y del mandatario estatal.

Durante su estancia, recibió un reconocimiento por su trato humanitario, acercamiento directo con organizaciones de la sociedad civil y su labor en favor de los migrantes poblanos, ya que esta ciudad norteamericana es una de las que más recibe, por lo que la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, le entregó un doctorado “Honoris Causa”.

Después estuvo en el Congreso del estado, en donde el gobernador y los diputados le dieron una distinción, como muestra del agradecimiento que tiene Puebla con él, tanto por su labor en pro de los migrantes y las políticas públicas que ha establecido con impacto a favor de este sector.

Ya por la tarde el alcalde se reunió con empresarios poblanos en el Antiguo Palacio de Gobierno y con el mandatario poblano, con quienes dialogó sobre el impulso que se le da a este sector, pero también aprovechó para platicar con migrantes que han regresado a Puebla y otros que han triunfado en la Gran Manzana.

Ahí, el titular del Poder Ejecutivo le hizo entrega de la medalla “5 de Mayo”, en la que resaltó que es un distintivo que reconoce los valores de respeto y empatía hacia los poblanos en Nueva York y se le otorgó por ser un firme defensor de los derechos humanos de los migrantes.

Además de que ha generado condiciones para que las comunidades poblanas puedan promover su cultura e identidad en la Unión Americana.

En rueda de prensa posterior, Céspedes Peregrina catalogó como “un orgullo” tener al funcionario estadounidense, ya que se pudieron tener reunió con empresarios de la Mixteca, que es la región con mayor expulsión de connacionales y le agradeció el apoyo que ha dado a los paisanos que llegan a la ciudad norteamericana.