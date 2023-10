La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció un cambio nunca antes visto, y es que, por primera vez en su historia, organizará un mundial de selecciones en 6 países y 3 continentes a la vez, en el marco de las celebraciones del centenario.

Este 4 de octubre, el Consejo de la FIFA celebró su más reciente reunión, en la cual, como principal tema, estuvo la designación de la sede del mundial del 2030, para el cual se estarán cumpliendo 100 años de la primera vez que se disputó este magno evento.

Cabe señalar que, para ello, a lo largo de los años recientes, se habían presentado tres diferentes propuestas, una en Sudamérica, otra en África y una más en Europa. Sin embargo, la FIFA sorprendería con una decisión, en la cual tomaría en cuenta cada una de estas.

Y es que el máximo organismo del fútbol reveló que el mundial del 2030 se realizará, de manera colectiva, en Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, España y Portugal.

