Comerciante de Puebla exhibe en tiktok decomiso de su mercancía

Comerciante de Puebla exhibió un operativo de Comercio Exterior de la secretaría de Planeación y Finanzas con apoyo de la Policía Estatal a su local ubicado en la avenida Nacional para decomisar su mercancía de ropa.

Por la tarde de este martes 3 de octubre un usuario de tiktok identificado como @magno.store dio a conocer en un metraje de 1:12 minutos que fue víctima de un decomiso de su mercancía.

“La gente de Comercio Exterior no se identificaba, no nos querían decir porque venían, no mostraron la orden de decomiso”, indicó el joven afectado.

Al local ubicado en la avenida Nacional, donde arribaron hasta seis unidades de elementos de Comercio Exterior de la secretaría de Planeación y Finanzas y de Policía Estatal que se llevaron la mercancía del joven.

En virtud, de los hechos @magno.store indicó que ya tomaron cartas en el asunto para que las autoridades de la entidad poblana procedan y actúen en contra de las personas involucradas en el aseguramiento de mercancía.

Por su parte, algunos de los usuarios de tiktok que vieron el metraje señalaron al joven que tuvo que facturar la mercancía para que no lo despojaran de sus productos en tanto que otros que señalaron que ya de por perdida su inversión.